Wszyscy patrzyli tylko na nią! Dębska skradła show na gali Telekamer

2025-10-21 8:43

Maria Dębska ponownie znalazła się w centrum uwagi! Aktorka pojawiła się na uroczystej gali w olśniewającej kreacji. Jej czerwona, błyszcząca suknia z cekinami natychmiast przyciągnęła spojrzenia fotoreporterów i zachwyciła internautów. Gwiazda wyglądała bosko!

W sobotni wieczór w Warszawie odbyła się 28. edycja Telekamer Tele Tygodnia, prestiżowego plebiscytu, w którym nagradzani są najpopularniejsi twórcy telewizyjni, aktorzy i prezenterzy. Wśród nominowanych znalazła się również Maria Dębska. Artystka nie tylko walczyła o statuetkę, ale też zachwyciła wszystkich swoją stylizacją na czerwonym dywanie.

Maria Dębska zachwyciła na Telekamerach Tele Tygodnia

Od 8 września 2025 roku widzowie mogli oddawać głosy w plebiscycie Tele Tygodnia, a emocje sięgnęły zenitu podczas uroczystej gali, która zgromadziła największe gwiazdy polskiej telewizji. W kategorii "Aktorka" nominowane były m.in. Agata Kulesza, Lena Góra, Jolanta Fraszyńska czy Natalia Rybicka. Jednak to Maria Dębska skradła uwagę fotoreporterów, gdy pojawiła się w spektakularnej, dopasowanej sukni w intensywnym odcieniu czerwieni.

Kreacja, wyszywana cekinami, mieniła się w blasku reflektorów i idealnie podkreślała figurę aktorki. Uwagę przyciągały delikatne, transparentne wycięcia po bokach, które dodawały stylizacji lekkości i odrobiny zmysłowości. Całość uzupełniały lakierowane szpilki w kolorze sukni, subtelna biżuteria i perfekcyjnie upięte włosy, które eksponowały twarz i delikatny makijaż Dębskiej.

Aktorka, znana z ról w filmach i serialach takich jak "Bo we mnie jest seks" czy "Stulecie winnych", od lat zachwyca nie tylko talentem, ale też nienagannym gustem. Na czerwonym dywanie czuła się swobodnie i promieniała pewnością siebie. Jej stylizacja natychmiast stała się jednym z najczęściej komentowanych looków wieczoru.

Choć główną nagrodę w kategorii "Aktorka" zdobyła Vanessa Aleksander, Maria Dębska zebrała mnóstwo komplementów od fanów. Internauci zgodnie przyznali, że wyglądała jak prawdziwa gwiazda światowego formatu.

