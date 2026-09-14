Marta Lipińska na planie "Właśnie, że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" wygląda zupełnie inaczej niż w "Ranczu". Spójrzcie na jej fryzurę!

Marta Lipińska to serialowa Michałowa z "Rancza". Ale nie tylko!

Choć trudno w to uwierzyć, Marta Lipińska, uwielbiana jako Michałowa z kultowego "Rancza", w tym roku skończyła 86 lat! Gwiazda mnóstwa filmów i seriali jest aktywna zawodowo od dekad. Karierę aktorską zaczęła już 65 lat temu i ciągnie ją nieprzerwanie, wciąż zdobywając uznanie widzów. Lipińska szkołę teatralną skończyła w 1962 r. i niedługo później zaczęła pojawiać się na deskach teatru. Wkrótce zrobiła karierę w radiu. W pamięć zapadła zwłaszcza jako Eliza zakochana w panu Sułku w słuchowisku "Kocham pana, panie Sułku". Jednocześnie grała w filmach i serialach.

Zobacz także: Fani zapowiadają bojkot "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później"! Poszło o Tośkę. Poleciały wulgaryzmy

Lipińską można była oglądać w "Lalce", "Nad Niemnem", później w "Miodowych latach", no i w "Ranczu", gdzie przez lata wcielała się w Michałową, gospodynię księdza na plebanii w serialowych Wilkowyjach. W 2004 r. Lipińska zagrała w "Nigdy w życiu!", a dwa lata później powtórzyła rolę mamy Judyty w "Ja wam pokażę!". Teraz już pokazała się na planie kolejnej części. W filmie "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" będzie wyglądać zupełnie inaczej!

Zobacz także: Agnieszka Żulewska i Danuta Stenka oraz 7-letnia córka Bomby już działają na planie "Właśnie, że tak!". Są zdjęcia!

Wygląda zupełnie inaczej!

Do sieci trafiły już ujęcia z planu ekranizacji kolejnej powieści Katarzyny Grocholi. Jeszcze zanim zaczęły się zdjęcia, wybuchł prawdziwy skandal. Twórcy i aktorzy pokłócili się o ekranizację, a w środku afery znalazła się filmowa Tosia. Cała akcja - kontrowersje, wbijanie sobie szpil i internetowe odezwy do fanów - teraz ucichła, a prace nad produkcją idą pełną parą.

Zobacz także: Danuta Stenka ponownie jako Judyta! Tak wyglądała na planie "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później"

Na plan weszli aktorzy znani z poprzednich części - Danuta Stenka czy Artur Żmijewski. Nową Tosią została Agnieszka Żulewska, a Marta Lipińska znów wciela się w mamę Judyty, a także babcię Tosi i prababcię jej kilkuletniej córeczki. 86-letnia Lipińska wygląda świetnie, choć zupełnie inaczej niż np. w "Ranczu"! Uwagę zwraca szykowną fryzurą - nieco krótszą niż niedawno i znacznie jaśniejszą, w naturalnym, siwym kolorze. Na planie aktorka pokazała się w eleganckim makijażu i stroju. SAMI ZOBACZCIE. TU ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA!

Zobacz także: Joanna Jabłczyńska nie zagra w nowym "Nigdy w życiu". Mówi wprost: "myślałam, że jestem PEWNIAKIEM" i uderza w produkcję

Zobacz więcej zdjęć. Agnieszka Żulewska i Danuta Stenka oraz 7-letnia córka Bomby już działają na planie "Właśnie, że tak!". Są zdjęcia!

Katarzyna Grochola o spełnieniu marzeń na planie "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później"

44