Maryla Rodowicz wkracza do jury "Tańca z Gwiazdami". Szykują się duże zmiany w popularnym programie Polsatu!

Znane szlagiery Maryli Rodowicz niebawem rozbrzmią w programie "Taniec z Gwiazdami". Nadchodzące wydanie show zaplanowano pod szyldem "Maryla Night", a rywalizujący uczestnicy odtańczą układy do piosenek słynnej wokalistki. Na tym jednak nie koniec atrakcji dla widzów. Maryla Rodowicz nie poprzestanie wyłącznie na występie scenicznym. Gwiazda zasiądzie w gronie jurorów i osobiście oceni zmagania tańczących gwiazd.

Maryla Rodowicz w jury "Tańca z Gwiazdami"

Wyjątkowe wydanie "Tańca z Gwiazdami" będzie można obejrzeć w niedzielę 20 września. Informację o przygotowaniach do "Maryla Night" podali Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz w finale odcinka z 13 września. Na co dzień występy w 19. odsłonie programu recenzują Julia Wieniawa, Iwona Pavlović, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak. Tym razem ich skład zasili właśnie Maryla Rodowicz. Będzie to dla niej szansa na spojrzenie na własne piosenki z zupełnie innej strony, ponieważ jako jurorka będzie oceniać taneczną interpretację, a nie sam śpiew znanych utworów.

Telewizja Polsat nie zdradziła jeszcze, po jakie kompozycje sięgną poszczególne duety. Wybór jest z pewnością bogaty, ponieważ takie piosenki jak "Wielka woda", "Małgośka", "Kolorowe jarmarki", "Niech żyje bal", "Remedium", "Damą być" czy "Sing-Sing" to absolutne klasyki rodzimej sceny muzycznej.

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Cały odcinek poświęcony przebojom Maryli Rodowicz

Zbliżający się odcinek pod hasłem "Maryla Night" stanowi jeden z pierwszych tematycznych wieczorów w tej serii. Twórcy zadbają nie tylko o układy choreograficzne dopasowane do repertuaru wokalistki, ale również o stroje i scenografię wpisującą się w jej charakterystyczny styl. Twórczość Maryli Rodowicz świetnie koresponduje z tanecznymi wyzwaniami. W jej dyskografii znajdziemy zarówno dynamiczne piosenki, jak i nastrojowe utwory, idealne do zaprezentowania bardziej sentymentalnych choreografii. Niewątpliwą atrakcją będzie oczywiście obecność samej wokalistki za panelem sędziowskim. Maryla Rodowicz słynie z bezpretensjonalności, dobrego humoru i umiejętności skupiania na sobie uwagi, więc jej komentarze mogą stanowić równie mocny punkt programu, co same tańce.

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Maryla Rodowicz już pojawiała się na parkiecie

Warto pamiętać, że "Taniec z Gwiazdami" nie jest całkowicie obcym terytorium dla Maryli Rodowicz. Artystka miała okazję pojawić się w studiu przy okazji finałowych pokazów Michała Kassina i Roksany Węgiel. W ostatnim odcinku 14. edycji wsparła ich wokalnie podczas freestyle'u z utworem "Niech żyje bal". Niedługo później znów zaśpiewała w duecie z Roksaną Węgiel, tym razem wykonując piosenkę "Damą być". Teraz jednak wraca do telewizyjnego formatu w dużo ważniejszej roli.

Gwiazdy gościnnie oceniają uczestników "Tańca z Gwiazdami"

Wprowadzanie do panelu sędziowskiego znanych postaci w "Tańcu z Gwiazdami" to znany zabieg. W poprzednich latach w roli sędziów wystąpiły już takie gwiazdy jak Kayah, Małgorzata Socha czy Beata Kozidrak. Udział Maryli Rodowicz wyróżnia się jednak tym, że całe show będzie kręciło się wokół jej twórczości. Duety taneczne nie tylko zaprezentują się przed samą autorką przebojów, ale będą musiały udźwignąć ciężar piosenek, które nuci kilka pokoleń Polaków.

Specjalny odcinek "Maryla Night" wyemitowany zostanie w Polsacie, w niedzielę, 20 września. Wtedy ostatecznie okaże się, z jakimi hitami zmierzą się uczestnicy i w jakiej roli - pobłażliwej czy rygorystycznej - odnajdzie się Maryla Rodowicz przy stole jurorskim.

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