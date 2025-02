Nie zgadniecie, do kogo porównała się Jolanta Kwaśniewska! Takich słów się nie spodziewaliśmy. To słynna postać z serii filmów

"Szpital św. Anny" to nowy serial medyczny emitowany przez stację TVN, którego akcja rozgrywa się w jednym z krakowskich szpitali. Produkcja koncentruje się na losach kilku lekarek, które codziennie muszą mierzyć się z trudnymi przypadkami medycznymi oraz własnymi problemami prywatnymi. Każda z kobiet ma inną specjalizację i inne podejście do zawodu, co sprawia, że ich historie są bardzo różnorodne. Serial prezentuje realia pracy w placówce medycznej.

Bohaterki serialu często spotykają się z sytuacjami, które wymagają od nich natychmiastowych decyzji. Widzowie mają okazję śledzić ich pracę na oddziale ratunkowym, dyżury w karetce oraz operacje przeprowadzane w szpitalu. Każdy dzień w Szpitalu św. Anny to nowa walka o zdrowie, a także życie pacjentów. Oprócz dynamicznych wydarzeń związanych z medycyną, w serialu pojawia się także wiele wątków osobistych. Każda z bohaterek zmaga się z problemami i dylematami.

Serial porusza również temat etyki w zawodzie lekarza oraz trudnych wyborów, które mogą wpłynąć na los pacjentów. Nie brakuje także relacji międzyludzkich, zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Twórcy postanowili pokazać, jak trudna i wymagająca jest praca w służbie zdrowia. Każdy odcinek przynosi nowe dramatyczne wydarzenia oraz chwile triumfu i porażki. Lekarki muszą nie tylko ratować życie, ale także radzić sobie z presją oraz oczekiwaniami pacjentów i ich rodzin.

Produkcja składa się z 26 odcinków, które emitowane są trzy razy w tygodniu. Premierowe epizody można oglądać w poniedziałki, wtorki i środy o godzinie 17:40 na antenie TVN.

Aktorki produkcji "Szpital św. Anny" zdradzają sekrety serialu

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z aktorkami serialu podczas wiosennej ramówki TVN. Okazuje się, że w trakcie pracy na planie pomocą i dobrą radą służyła im odpowiednio wykwalifikowana osoba, która kontrolowała czy gwiazdy produkcji nie mylą pojęć medycznych.

Jest to bardzo dobrze napisany serial przez fantastyczne panie piszące, scenarzystki, a poza tym jest całe kolegium oceniająco, przyjmujące, tam są poważni ludzie, tam nie ma miejsca na głupoty - powiedziała "Super Expressowi" Jolanta Fraszyńska.

Z kolei Julia Kamińska wyznała, że nie na każdym planie serialu medycznego obecna jest tak osoba. Według aktorki ten serial właśnie tym różni się od innych.

Mamy też takich, jak to powiedzieć, medycznych koordynatorów, konsultantów dokładnie, którzy się z nami konsultują i mówią nam, co robimy źle i wtedy my musimy powtarzać... na szczęście. Ale to jest chyba coś, co odróżnia ten serial od innych seriali, że codziennie na planie właśnie jest ten konsultant medyczny - przyznała nam Julia Kamińska

