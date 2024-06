Jolanta Fraszyńska ma dość aktorstwa. Mówi nam o tym wprost

I co teraz?

Jolanta Fraszyńska w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, że już niedługo zamierza robić w swoim życiu coś zupełnie innego. Gwiazda przyznała, iż czeka na nią parę artystycznych projektów, jednak nie będą one jej głównym zajęciem.

"Przymierzam się do innej działalności, ale to tak nie dopowiem. Natomiast czeka mnie najprawdopodobniej plan trzeciej części serialu na Polsacie "Teściowie". Piszą się scenariusze, trzymam kciuki, żeby się napisały, żeby je napisał scenarzysta - Krzysztof Jaroszyński, którego pozdrawiam, żeby mu się dobrze pisało i oczywiście bardzo cieszę się na ten projekt, chociaż to jeszcze nic pewnego" - powiedziała nam Fraszyńska.

Jolanta Fraszyńska jest znudzona aktorstwem

Jolantę Fraszyńską zapytaliśmy o jej tajemniczy projekt. Okazuje się, że jest to coś, do czego gwiazda dopiero dojrzewa. 55-latkę nudzi już aktorstwo. Możemy więc podejrzewać, iż będzie to dla niej zupełnie nowa dziedzina.

"To nie jest kwestia tajemniczego projektu. To jest mój autorski projekt z samą sobą, więc ja dopiero dojrzewam. Trochę się przebranżawiam, bo aktorstwo już mnie zaczęło nudzić" - wyznała nam aktorka.

Fraszyńska na pytanie o to czy aktorstwo naprawdę może nudzi, odpowiedziała bez zastanowienia, że tak. Aktorka nie jest nim już tak usatysfakcjonowana jak kiedyś. Gwiazda chce odkrywać nowe dla niej przestrzenie.

"Tak, już może nie dawać takich satysfakcjonujących tych rzeczy, które aktorstwo daje, bo mnie generalnie zaczynają interesować inne przestrzenie" - powiedziała Jolanta.

Na koniec Fraszyńska dodała, iż chce skupić się teraz na sobie. Aktorka dodała, iż jej inspiracją jest Julia Kamińska, która jakiś czas temu wydała debiutancką płytę pt. "Sublimacja".

"Ja bym chciała już przestać tak ciągle grać i bardziej skupiła się na sobie. Tak jak Julia Kamińska to zrobiła. Nie odtwarzała, a bardziej była twórcą, więc tutaj zakończę tę rozmowę" - powiedziała Fraszyńska.

