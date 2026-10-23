Rozpoczyna się remont obwodnicy Tarnowa. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Punktowe naprawy nawierzchni na obwodnicy Tarnowa (DK94) w stronę Rzeszowa ruszają w poniedziałek, 26 października.

Remont zaplanowano do 19 listopada na 8-kilometrowym fragmencie, z zajmowaniem pasów w ciągu dnia.

Na naprawianym odcinku przez całą dobę będzie obowiązywać limit prędkości zmniejszony do 50 km/h.

Remont obwodnicy Tarnowa. Zmiany w organizacji ruchu na DK94

Drogowcy wejdą na obwodnicę Tarnowa w poniedziałek, 26 października. Zgodnie z komunikatem przekazanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, sprzęt pojawi się na nitce prowadzącej w kierunku Rzeszowa. Modernizacja ma zostać przeprowadzona na odcinku mierzącym mniej więcej 8 kilometrów. W związku z tym kierowcy muszą liczyć się ze sporymi komplikacjami i wydłużonym czasem przejazdu.

Ekipy remontowe będą wykonywać swoje zadania głównie w godzinach dziennych. Według planów przedstawionych przez GDDKiA, pasy ruchu będą blokowane naprzemiennie. Ze względu na prowadzone roboty, na wyznaczonym fragmencie zostanie ustawione ograniczenie prędkości do 50 km/h. Te restrykcje mają zapewnić bezpieczeństwo osobom wykonującym obowiązki na trasie, a także zminimalizować ryzyko kolizji.

Prace na drodze krajowej nr 94 koło Tarnowa do połowy listopada

Ile potrwa modernizacja tej ważnej trasy? Z informacji opublikowanych przez GDDKiA wynika, że prace powinny potrwać do czwartku, 19 listopada. Zarządca drogi przypomina kierującym o konieczności zachowania ostrożności, bacznego obserwowania tymczasowego oznakowania i dostosowania prędkości do warunków panujących w rejonie robót.

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