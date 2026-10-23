Pijany 62-latek uciekał przed policją. Jego szarża zakończyła się w rowie

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-10-23 13:35

Sceny rodem z filmu akcji rozegrały się na drogach powiatu tarnowskiego. Pijany 62-latek za kierownicą Opla za wszelką cenę próbował uniknąć policyjnej kontroli. Zignorował sygnały mundurowych i ruszył do ucieczki, która zaczęła się w Szynwałdzie, a swój finał znalazła w pobliskiej Zalasowej.

  • W małopolskim Szynwałdzie 62-letni kierujący Oplem zignorował polecenie zatrzymania się do kontroli drogowej.
  • Okazało się, że mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie, a jego uprawnienia do kierowania pojazdami zostały wcześniej cofnięte.
  • W trakcie ucieczki 62-latek stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu w Zalasowej. Grozi mu więzienie za jazdę po pijanemu, kierowanie bez uprawnień oraz ucieczkę przed policją.

Policyjny pościg pod Tarnowem. 62-latek uciekał przed kontrolą

W piątek, 23 października funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie prowadzili w Szynwałdzie rutynowe działania w ramach akcji „Stop probierz”, której celem jest wykluczanie z ruchu nietrzeźwych kierowców. W pewnym momencie mundurowi dostrzegli nadjeżdżającego opla. Siedzący za jego kierownicą mężczyzna na widok policyjnego patrolu gwałtownie zmienił kierunek jazdy i rozpoczął brawurową ucieczkę.

Tarnowska drogówka natychmiast ruszyła w pościg. Mundurowi użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, wydając uciekinierowi wyraźne polecenie do zatrzymania pojazdu. 62-latek zlekceważył wezwania i z dużą prędkością kontynuował jazdę. Jego ucieczka nie trwała jednak długo. W pobliskiej Zalasowej kierowca Opla na jednym z zakrętów stracił panowanie nad autem, wypadł z drogi i wjechał do rowu.

Policjanci błyskawicznie podbiegli do rozbitego auta, zabezpieczyli je i wyciągnęli z niego kierowcę. Tarnowska policja poinformowała, że autem podróżował 62-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Mimo groźnie wyglądającego zdarzenia, mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń. Bardzo szybko wyszło również na jaw, dlaczego 62-latek za wszelką cenę chciał uniknąć spotkania z mundurowymi.

Surowe konsekwencje dla 62-letniego uciekiniera

Badanie alkomatem wykazało, że 62-latek miał ponad promil alkoholu w organizmie. Niestety, to nie był jedyny powód jego brawurowej ucieczki. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach informatycznych wyszło na jaw, że w ogóle nie powinien on wsiadać za kierownicę. Już wcześniej cofnięto mu bowiem uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a prowadzenie pojazdu bez uprawnień to kolejne 2 lata więzienia. Najwyższy wymiar kary grozi mu jednak za zignorowanie wezwania do zatrzymania i ucieczkę przed policjantami. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę nawet do 5 lat więzienia. Ponadto mężczyzna musi liczyć się z orzeczeniem wieloletniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz wysokimi karami finansowymi. Przy okazji tego zdarzenia, policjanci ponownie zaapelowali do kierowców o zdrowy rozsądek i zachowanie trzeźwości za kierownicą.

Rozbity opel po ucieczce przed policją. Na miniaturowym zdjęciu auto w rowie. O pościgu w Szynwałdzie przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 3
Sonda
Czy kary dla pijanych kierowców powinny być wyższe?
O krok od tragedii na przejściach dla pieszych! Nagranie szokuje
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA TARNÓW
POŚCIG POLICYJNY
PIJANY KIEROWCA

ROLKI