Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bobowej ustalili 11-letnią uczennicę odpowiedzialną za opublikowanie niepokojącego nagrania na platformie społecznościowej.

Nagranie dotyczyło jednej ze szkół w gminie Łużna i zawierało zdjęcia budynku z napisem wywołującym poczucie zagrożenia.

Sprawą nieletniej zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich w Gorlicach.

Niepokojący materiał w sieci dotyczący jednej ze szkół. Policja zareagowała

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach, w zeszłym tygodniu w godzinach nocnych do dyżurnego jednostki wpłynęło zgłoszenie o umieszczeniu w sieci niebezpiecznych treści. Dotyczyły one bezpośrednio jednej z placówek oświatowych na terenie gminy Łużna.

Z przekazanych policji informacji wynikało, że na jednej z popularnych platform społecznościowych opublikowano specjalny pokaz slajdów. Materiał wideo przedstawiał zdjęcia budynku szkolnego, jednak to nie same fotografie wywołały największe poruszenie. Niepokojące nagranie o szkole w gminie Łużna zostało opatrzone bardzo złowrogim napisem. Sformułowania użyte przez autora mogły budzić realne poczucie zagrożenia wśród uczniów i nauczycieli. Mundurowi musieli zareagować natychmiast.

Autorką nagrania o szkole okazała się 11-letnia dziewczynka

Sprawą niezwłocznie zajęli się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bobowej. Dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej oraz dokładnemu przeanalizowaniu śladów w sieci, mundurowi bardzo szybko wpadli na trop osoby odpowiedzialnej za stworzenie i upublicznienie groźnego materiału. Ku zaskoczeniu wszystkich, sprawczynią całego zamieszania okazała się zaledwie 11-letnia uczennica jednej ze szkół podstawowych z terenu gminy Łużna.

Młoda wiekiem autorka publikacji szybko przekonała się, że działania w internecie niosą za sobą realne konsekwencje w świecie rzeczywistym. Policjanci zgromadzili kompletny materiał dowodowy w tej sprawie. Z racji wieku sprawczyni, sprawa nieletniej została skierowana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Gorlicach.

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