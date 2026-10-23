Niepokojące nagranie o jednej ze szkół. Policja namierzyła autorkę, to dziecko

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-10-23 9:47

Nocny alarm w powiecie gorlickim postawił na nogi lokalne służby po tym, jak w sieci pojawiło się niepokojące nagranie dotyczące jednej ze szkół podstawowych. Służby natychmiast przystąpiły do działania, by namierzyć autora materiału, który wywołał ogromne poczucie zagrożenia. Jak się okazało, za całą sprawą stoi dziecko.

Dziewczynka ze smartfonem przed szkołą i policjantem. Na wstawce kadr z nagrania. O sprawie 11-latki przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bobowej ustalili 11-letnią uczennicę odpowiedzialną za opublikowanie niepokojącego nagrania na platformie społecznościowej.
  • Nagranie dotyczyło jednej ze szkół w gminie Łużna i zawierało zdjęcia budynku z napisem wywołującym poczucie zagrożenia.
  • Sprawą nieletniej zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich w Gorlicach.

Niepokojący materiał w sieci dotyczący jednej ze szkół. Policja zareagowała

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach, w zeszłym tygodniu w godzinach nocnych do dyżurnego jednostki wpłynęło zgłoszenie o umieszczeniu w sieci niebezpiecznych treści. Dotyczyły one bezpośrednio jednej z placówek oświatowych na terenie gminy Łużna.

Z przekazanych policji informacji wynikało, że na jednej z popularnych platform społecznościowych opublikowano specjalny pokaz slajdów. Materiał wideo przedstawiał zdjęcia budynku szkolnego, jednak to nie same fotografie wywołały największe poruszenie. Niepokojące nagranie o szkole w gminie Łużna zostało opatrzone bardzo złowrogim napisem. Sformułowania użyte przez autora mogły budzić realne poczucie zagrożenia wśród uczniów i nauczycieli. Mundurowi musieli zareagować natychmiast.

Autorką nagrania o szkole okazała się 11-letnia dziewczynka

Sprawą niezwłocznie zajęli się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bobowej. Dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej oraz dokładnemu przeanalizowaniu śladów w sieci, mundurowi bardzo szybko wpadli na trop osoby odpowiedzialnej za stworzenie i upublicznienie groźnego materiału. Ku zaskoczeniu wszystkich, sprawczynią całego zamieszania okazała się zaledwie 11-letnia uczennica jednej ze szkół podstawowych z terenu gminy Łużna.

Młoda wiekiem autorka publikacji szybko przekonała się, że działania w internecie niosą za sobą realne konsekwencje w świecie rzeczywistym. Policjanci zgromadzili kompletny materiał dowodowy w tej sprawie. Z racji wieku sprawczyni, sprawa nieletniej została skierowana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Gorlicach.

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