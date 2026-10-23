20-miesięczna dziewczynka miała połamane kości i krwiaka przy mózgu. Już wiadomo, kto skatował maluszka

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-10-23 12:35

W Nowym Sączu, na początku roku, 20-miesięczna dziewczynka trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami ciała, w tym z krwiakiem przymózgowym oraz licznymi złamaniami. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu skierowała właśnie do sądu wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy wobec 22-letniej matki dziewczynki oraz jej 19-letniego partnera. Oboje oskarżeni przyznali się do zarzucanych im czynów i wyrazili wolę dobrowolnego poddania się karze.

Zatrzymane osoby idące korytarzem. Na miniaturze stopy niemowlęcia. O dramacie dziecka w Nowym Sączu przeczytasz na SE.
Autor: Policja Nowy Sącz, Rainer_Maiores/ Pixabay.com
  • W Nowym Sączu na początku roku 20-miesięczna dziewczynka trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami, w tym krwiakiem przymózgowym i licznymi złamaniami.
  • Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu skierowała do sądu wniosek o skazanie bez rozprawy wobec 22-letniej matki dziecka i jej 19-letniego partnera.
  • Oboje oskarżeni przyznali się do zarzucanych im czynów i wyrazili wolę dobrowolnego poddania się karze.

20-miesięczna dziewczynka okrutnie skatowana. Miała połamane kości i krwiaka przy mózgu

Ta potworna historia rozpoczęła się na początku roku. Jak wynika z ustaleń śledczych, 11 stycznia 2026 roku do Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu została przywieziona niespełna dwuletnia dziewczynka. Stan dziecka od samego początku budził ogromny niepokój personelu medycznego. U 20-miesięcznej dziewczynki stwierdzono bardzo poważne obrażenia ciała. Maluch miał krwiaka przymózgowego, złamane żebro, złamaną rączkę, a także liczne zasinienia na całym ciele.

Lekarze natychmiast zorientowali się, że obrażenia te nie mogły powstać w sposób przypadkowy. Pracownicy szpitala powiadomili funkcjonariuszy policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wskazując, że dziecko mogło stać się ofiarą domowej przemocy. Ze względu na ciężki stan zdrowia, mała pacjentka została niezwłocznie przetransportowana do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, gdzie przeszła specjalistyczną hospitalizację.

Zarzuty dla matki i jej konkubenta. Przyznali się i chcą dobrowolnie poddać się karze

W toku natychmiast podjętych czynności policjanci zatrzymali dwie osoby bezpośrednio odpowiedzialne za opiekę nad dzieckiem: 22-letnią matkę dziewczynki oraz jej 19-letniego partnera. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec obojga środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Podczas skrupulatnie prowadzonego śledztwa zgromadzono mocny materiał dowodowy. Prokuratura opierała się m.in. na zeznaniach świadków, opiniach biegłych różnych specjalności – w tym z zakresu badań poligraficznych – oraz szczegółowych ekspertyzach medycznych dotyczących charakteru obrażeń małoletniej pokrzywdzonej. Pozwoliło to na przedstawienie matce oraz jej partnerowi zarzutów znęcania się nad bezbronną dziewczynką.

Dodatkowo, 19-letni mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania u dziecka ciężkiego rozstroju zdrowia na okres przekraczający siedem dni. Z opinii biegłych wynika, że doprowadził on do powstania u dziewczynki dwóch krwiaków przymózgowych, złamania lewego żebra, złamania nasady bliższej kości ramiennej prawej oraz licznych sińców. Mężczyzna odpowie również za udzielanie swojej 22-letniej partnerce substancji psychotropowych.

Choć oskarżeni początkowo nie przyznawali się do zarzucanych im czynów, na końcowym etapie postępowania zmienili zdanie. Oboje przyznali się do winy, złożyli wyjaśnienia i wyrazili wolę dobrowolnego poddania się karze. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu skierował już do Sądu Rejonowego wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych kar bez przeprowadzania pełnej rozprawy sądowej. Oskarżeni wciąż przebywają w tymczasowym areszcie.

Sonda
Czy kary za znęcanie się nad dziećmi powinny być wyższe?
Rodzice ofiar wypadku na A1 zalali się łzami, słysząc wyrok dla Sebastiana M.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA
NOWY SĄCZ
DZIECKO
ZNĘCANIE SIĘ

ROLKI