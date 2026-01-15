Piekło 1,5-rocznego dziecka. Matka i jej partner aresztowani. Lista obrażeń mrozi krew w żyłach

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-01-15 11:09

Do szpitala w Nowym Sączu trafiła 20-miesięczna dziewczynka, której obrażenia wskazywały na prawdziwy koszmar, jakiego mogła doświadczyć z rąk najbliższych. Dziecko miało krwiaka przymózgowego, złamane żebro i rękę, a całe jego maleńkie ciało pokrywały liczne zasinienia. Sąd podjął decyzję o aresztowaniu matki dziecka oraz partnera kobiety.

Piekło 1,5-rocznego dziecka. Matka i jej partner aresztowani. Lista obrażeń mrozi krew w żyłach

i

Autor: Policja Nowy Sącz/ Materiały prasowe
  • W Nowym Sączu 20-miesięczna dziewczynka trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami, m.in. krwiakiem przymózgowym i złamaniami, które wskazywały na stosowanie przemocy.
  • W związku ze sprawą zatrzymano 22-letnią matkę dziecka oraz jej 19-letniego partnera, którym prokurator postawił zarzuty znęcania się i spowodowania obrażeń ciała.
  • Sąd Rejonowy w Nowym Sączu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu pary na okres trzech miesięcy. Podejrzani nie przyznali się do winy.

Malutkie dziecko z obrażeniami świadczącymi o stosowaniu przemocy

Bulwersująca sprawa wyszła na jaw 11 stycznia 2026 roku. To właśnie wtedy do Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu przywieziono 20-miesięczną dziewczynkę. Stan dziecka od razu wzbudził najgorsze podejrzenia personelu medycznego. W związku z podejrzeniem, że dziewczynka mogła paść ofiarą przemocy domowej, lekarze niezwłocznie powiadomili policję.

W toku podjętych czynności funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby mogące mieć związek ze sprawą – 22-letnią matkę dziecka oraz jej 19-letniego partnera, który nie jest ojcem dziecka. Jak wynika z komunikatu prokuratury, obojgu przedstawiono zarzuty znęcania się nad małoletnią oraz spowodowania u niej poważnych obrażeń ciała. Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Ich wersja wydarzeń będzie teraz szczegółowo weryfikowana przez śledczych w toku prowadzonego postępowania

Polecany artykuł:

7-letnie dziecko wpadło do głębokiej studni. Chłopiec trafił do szpitala

Sąd zgodził się na areszt. Szokujące obrażenia dziecka

Po wykonaniu czynności procesowych prokurator nie wahał się i skierował do sądu wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu w pełni przychylił się do argumentacji prokuratury i zdecydował o umieszczeniu pary w areszcie na okres trzech miesięcy.

Obrażenia, z jakimi maleńka dziewczynka trafiła pod opiekę medyków, mrożą krew w żyłach. Stwierdzono u niej między innymi zagrażającego życiu krwiaka przymózgowego, a także złamanie żebra oraz ręki. Ponadto na ciele dziecka widoczne były liczne sińce, które mogły świadczyć o długotrwałej przemocy. Ze względu na ciężki stan, dziewczynka została przetransportowana do specjalistycznej placówki – Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Super Express Google News
Malutka dziewczynka z połamanymi żebrami i urazem czaszki. Areszt dla matki i jej partnera
Sonda
Czy kary za znęcanie się nad dziećmi powinny być wyższe?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZNĘCANIE SIĘ NAD DZIEĆMI
NOWY SĄCZ
ARESZT