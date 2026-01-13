- W Nowym Sączu małe dziecko trafiło do szpitala z obrażeniami, które według lekarzy mogły powstać w wyniku przemocy.
- Policja zatrzymała matkę dziecka oraz jej partnera, a prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo.
- Sąsiedzi pary są w szoku, ponieważ opisywali ją jako "wzorową rodzinę", chociaż w mieszkaniu dochodziło w przeszłości do interwencji.
Prokuratura zabrała głos w sprawie dramatu dziecka. Matka i jej partner zostali zatrzymani
Sprawa ujrzała światło dzienne, gdy dziecko trafiło pod opiekę medyków. To właśnie ich czujność i profesjonalizm sprawiły, że o sprawie dowiedziały się organy ścigania. Jak informuje prokuratura, charakter obrażeń jednoznacznie sugerował, że nie powstały one w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Policjanci z Nowego Sącza bezzwłocznie podjęli działania, które doprowadziły do zatrzymania matki dziecka oraz jej partnera.
O szczegółach śledztwa poinformował prokurator rejonowy w Nowym Sączu, Bartosz Gorzula. – Obrażenia, które stwierdzili lekarze wskazywały na działanie innych osób. Policjanci zatrzymali matkę dziecka oraz jej partnera. Aktualnie planowane są czynności z tymi osobami, przesłuchiwani są także świadkowie – przekazał prokurator w rozmowie z Radiem ESKA.
Sąsiedzi w szoku po zatrzymaniu matki i jej partnera. Mówili o nich: „wzorowa rodzina”
Śledczy starają się teraz odtworzyć, co działo się w domu, w którym wychowywało się dziecko. Przesłuchiwani są świadkowie, głównie sąsiedzi, których zeznania rzucają na sprawę zaskakujące światło. Jak wynika z informacji prokuratury, nikt z otoczenia nie podejrzewał, że w tej rodzinie może dziać się coś złego. Wręcz przeciwnie, byli postrzegani jako przykładni i bezproblemowi. – W relacjach sąsiadów ta rodzina jest przedstawiana jako wzorowa – dodał prokurator Gorzula, cytowany przez Radio ESKA.
Mimo pozytywnej opinii sąsiadów, śledczy dotarli do informacji, że w przeszłości w mieszkaniu dochodziło do interwencji. Ich charakter jest obecnie ustalany.
Za znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.