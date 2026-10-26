Pogrzeb księcia Janusza w katedrze. Był właścicielem miasta i jednym z najbogatszych magnatów

- 6 listopada zorganizowany zostanie w Tarnowie ponowny pochówek księcia Janusza Ostrogskiego, jego żony Teofili i małego syna Włodzimierza.
- Ceremonia jest efektem prac badawczych w podziemiach tarnowskiej katedry. Wydobyte sarkofagi poddano dokładnej renowacji.
- Inicjatywa ma przypomnieć dawnych włodarzy i zgrać się z planowanymi obchodami 700. rocznicy lokacji Tarnowa w 2030 roku.
Tajemnice krypty w Tarnowie. Odnowione sarkofagi
Głównym pomysłodawcą tego niezwykłego wydarzenia jest ks. dr Sebastian Musiał, który pełni funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Jak tłumaczy duchowny, decyzja o ponownym pochówku to skutek trwających od dwóch lat badań katedralnych podziemi. Eksperci wyciągnęli z krypt wiekowe sarkofagi zawierające ludzkie kości.
Sarkofagi zdążyły już przejść kompleksową renowację, a na swoje docelowe miejsce w świątyni powrócą pod koniec listopada. Wcześniej jednak lokalna społeczność będzie mogła oddać cześć postaciom, które w dawnych wiekach miały kluczowy wpływ na kształt całego regionu. Ksiądz dr Sebastian Musiał zaznacza, że ceremonia oprócz wymiaru duchowego stanowi doskonałą formę przypomnienia historii miasta i zasług wielkiego rodu Ostrogskich.
Uroczysty pogrzeb w katedrze. Znamy szczegóły
Uroczystości rozpoczną się 6 listopada o godz. 10:00 rano w tarnowskim ratuszu. To tam wystawione zostaną trumny zawierające szczątki książęcej rodziny: Janusza Ostrogskiego, jego małżonki Teofili Tarło-Ostrogskej oraz zmarłego w dzieciństwie Janusza Włodzimierza. O honorową oprawę zadbają służby mundurowe, przygotowano też specjalną księgę kondolencyjną.
Najważniejszy punkt ceremonii nastąpi o godzinie 17:00, kiedy to szczątki opuszczą mury ratusza. Uliczkami starego miasta przejdzie żałobny kondukt, formując procesję prowadzącą do katedry. W marszu wezmą udział nie tylko mieszkańcy i samorządowcy, ale również zaproszeni goście oraz grupy rekonstrukcyjne. Godzinę później rozpocznie się tam liturgia żałobna, której przewodniczyć będzie biskup Andrzej Jeż.
Po liturgii trumny zostaną tymczasowo złożone w krypcie biskupiej. Do wyremontowanych sarkofagów trafią ostatecznie w ostatnich dniach listopada i będą udostępnione dla wszystkich zwiedzających. Interesującym detalem jest fakt, że trumienka najmłodszego księcia będzie okryta autentyczną, ponad 400-letnią tkaniną z tamtej epoki. Zorganizowanie całego przedsięwzięcia to tylko przedsmak potężnych obchodów jubileuszowych z okazji 700-lecia lokacji miasta, które wypadają za kilka lat.