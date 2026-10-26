Pogrzeb księcia Janusza w katedrze. Był właścicielem miasta i jednym z najbogatszych magnatów

6 listopada zorganizowany zostanie w Tarnowie ponowny pochówek księcia Janusza Ostrogskiego, jego żony Teofili i małego syna Włodzimierza.

Ceremonia jest efektem prac badawczych w podziemiach tarnowskiej katedry. Wydobyte sarkofagi poddano dokładnej renowacji.

Inicjatywa ma przypomnieć dawnych włodarzy i zgrać się z planowanymi obchodami 700. rocznicy lokacji Tarnowa w 2030 roku.

Tajemnice krypty w Tarnowie. Odnowione sarkofagi

Głównym pomysłodawcą tego niezwykłego wydarzenia jest ks. dr Sebastian Musiał, który pełni funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Jak tłumaczy duchowny, decyzja o ponownym pochówku to skutek trwających od dwóch lat badań katedralnych podziemi. Eksperci wyciągnęli z krypt wiekowe sarkofagi zawierające ludzkie kości.

Sarkofagi zdążyły już przejść kompleksową renowację, a na swoje docelowe miejsce w świątyni powrócą pod koniec listopada. Wcześniej jednak lokalna społeczność będzie mogła oddać cześć postaciom, które w dawnych wiekach miały kluczowy wpływ na kształt całego regionu. Ksiądz dr Sebastian Musiał zaznacza, że ceremonia oprócz wymiaru duchowego stanowi doskonałą formę przypomnienia historii miasta i zasług wielkiego rodu Ostrogskich.

Uroczysty pogrzeb w katedrze. Znamy szczegóły

Uroczystości rozpoczną się 6 listopada o godz. 10:00 rano w tarnowskim ratuszu. To tam wystawione zostaną trumny zawierające szczątki książęcej rodziny: Janusza Ostrogskiego, jego małżonki Teofili Tarło-Ostrogskej oraz zmarłego w dzieciństwie Janusza Włodzimierza. O honorową oprawę zadbają służby mundurowe, przygotowano też specjalną księgę kondolencyjną.

Najważniejszy punkt ceremonii nastąpi o godzinie 17:00, kiedy to szczątki opuszczą mury ratusza. Uliczkami starego miasta przejdzie żałobny kondukt, formując procesję prowadzącą do katedry. W marszu wezmą udział nie tylko mieszkańcy i samorządowcy, ale również zaproszeni goście oraz grupy rekonstrukcyjne. Godzinę później rozpocznie się tam liturgia żałobna, której przewodniczyć będzie biskup Andrzej Jeż.

Po liturgii trumny zostaną tymczasowo złożone w krypcie biskupiej. Do wyremontowanych sarkofagów trafią ostatecznie w ostatnich dniach listopada i będą udostępnione dla wszystkich zwiedzających. Interesującym detalem jest fakt, że trumienka najmłodszego księcia będzie okryta autentyczną, ponad 400-letnią tkaniną z tamtej epoki. Zorganizowanie całego przedsięwzięcia to tylko przedsmak potężnych obchodów jubileuszowych z okazji 700-lecia lokacji miasta, które wypadają za kilka lat.

Quiz. Tarnów opanowały maszkarony! Rozpoznasz po zdjęciu, gdzie się znajdują? Pytanie 1 z 14 Gdzie znajduje się Duch Teatru? przed wejściem głównym do Teatru im. Ludwika Solskiego? na zielonym dachu Teatru im. Ludwika Solskiego? przed wejściem do Teatru im. Ludwika Solskiego od strony ul. Legionów? Następne pytanie