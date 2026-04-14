Dworek Lucy z "Rancza" istnieje naprawdę! Posiadłość Amerykanki robi wrażenie

Anastazja Lisowska
2026-04-14 22:20

Fani kultowego serialu "Ranczo" z pewnością pamiętają urokliwy dworek należący do Lucy - Amerykanki, która nagle przeprowadziła się do Wilkowyj. Co ciekawe, okazuje się, że ta malownicza posiadłość nie jest jedynie scenografią stworzoną na potrzeby produkcji. Dworek istnieje naprawdę i ma się dobrze!

Ranczo - dworek Lucy
Dworek Lucy z serialu Ranczo Ranczo - dworek Lucy Dworek Lucy z serialu Ranczo Ranczo - dworek Lucy
Galeria zdjęć 11
Super Express Google News

"Ranczo" - kultowy serial, dziś do oglądania na Netflixie

"Ranczo" to jeden z najbardziej lubianych polskich seriali, który przez lata zdobył ogromną popularność dzięki humorowi, wyrazistym postaciom i ciepłemu, choć często satyrycznemu spojrzeniu na życie w małej społeczności. Produkcja opowiada o losach mieszkańców fikcyjnych Wilkowyj, gdzie zderzają się lokalne tradycje, polityczne ambicje i codzienne problemy. Serial wyróżnia się charakterystycznym klimatem, błyskotliwymi dialogami oraz galerią barwnych bohaterów, którzy na stałe zapisali się w polskiej popkulturze. W historii zapisał się również kultowy dworek Lucy, czyli Amerykanki, która skradła serce niejednego widza. 

Dworek Lucy z serialu "Ranczo"

Dworek Lucy Wilskiej z serialu "Ranczo" znajduje się w miejscowości Sokule (gmina Wiskitki, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie). To prawdziwy zabytkowy dwór z XVIII wieku, w którym w trakcie trwania II wojny światowej skrywali się m.in. żołnierze AK. Co ważne, jest to miejsce prywatne i nie jest udostępnione do zwiedzania. Jeśli jednak jesteście ciekawi jak wygląda na zdjęciach poza migawkami z serialu, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej. 

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Co ciekawe, wiele fanów błędnie myśli, że dworek Lucy znajduje się w Jeruzalu czyli serialowych Wilkowyjach. W rzeczywistości znajduje się nieco dalej, bo we wspomnianym Sokule. To dwa różne miejsca, oddalone od siebie o ponad godzinę jazdy.

Fenomen "Rancza" trwa do dziś

Mimo że emisja serialu zakończyła się lata temu, "Ranczo" wciąż cieszy się ogromną popularnością. Powtórki przyciągają kolejne pokolenia widzów, a miejsca związane z produkcją żyją własnym życiem. Jeśli rówineż jesteś fanem tejże produkcji zachęcamy do rozwiązania quizu poniżej!

QUIZ. Jak dobrze znasz serial „Ranczo”?

QUIZ. Jak dobrze znasz serial „Ranczo”?
Pytanie 1 z 20
Jak ma na nazwisko Lucy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SERIAL
RANCZO