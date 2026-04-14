Dworek Lucy z "Rancza" istnieje naprawdę! Posiadłość Amerykanki robi wrażenie

"Ranczo" - kultowy serial, dziś do oglądania na Netflixie

"Ranczo" to jeden z najbardziej lubianych polskich seriali, który przez lata zdobył ogromną popularność dzięki humorowi, wyrazistym postaciom i ciepłemu, choć często satyrycznemu spojrzeniu na życie w małej społeczności. Produkcja opowiada o losach mieszkańców fikcyjnych Wilkowyj, gdzie zderzają się lokalne tradycje, polityczne ambicje i codzienne problemy. Serial wyróżnia się charakterystycznym klimatem, błyskotliwymi dialogami oraz galerią barwnych bohaterów, którzy na stałe zapisali się w polskiej popkulturze. W historii zapisał się również kultowy dworek Lucy, czyli Amerykanki, która skradła serce niejednego widza.

Dworek Lucy z serialu "Ranczo"

Dworek Lucy Wilskiej z serialu "Ranczo" znajduje się w miejscowości Sokule (gmina Wiskitki, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie). To prawdziwy zabytkowy dwór z XVIII wieku, w którym w trakcie trwania II wojny światowej skrywali się m.in. żołnierze AK. Co ważne, jest to miejsce prywatne i nie jest udostępnione do zwiedzania. Jeśli jednak jesteście ciekawi jak wygląda na zdjęciach poza migawkami z serialu, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.

Co ciekawe, wiele fanów błędnie myśli, że dworek Lucy znajduje się w Jeruzalu czyli serialowych Wilkowyjach. W rzeczywistości znajduje się nieco dalej, bo we wspomnianym Sokule. To dwa różne miejsca, oddalone od siebie o ponad godzinę jazdy.

Fenomen "Rancza" trwa do dziś

Mimo że emisja serialu zakończyła się lata temu, "Ranczo" wciąż cieszy się ogromną popularnością. Powtórki przyciągają kolejne pokolenia widzów, a miejsca związane z produkcją żyją własnym życiem. Jeśli rówineż jesteś fanem tejże produkcji zachęcamy do rozwiązania quizu poniżej!

