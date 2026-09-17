"Ranczo" wraca na ekrany

"Ranczo" to jeden z największych hitów w historii polskiej telewizji. Serial o mieszkańcach Wilkowyj przez lata przyciągał przed ekrany miliony widzów, a jego bohaterowie i kultowe dialogi na stałe zapisali się w pamięci Polaków. Choć od emisji ostatnich odcinków minęło już kilka lat, produkcja wciąż cieszy się ogromną popularnością. Teraz zainteresowanie "Ranczem" ponownie rośnie, ponieważ na ekran powróci nowy, 11. sezon serialu, po długiej przerwie.

Zanim jednak zobaczymy kolejne losy mieszkańców Wilkowyj, warto wrócić do wcześniejszych serii. Co ciekawe, to właśnie w nich można znaleźć sporo drobnych wpadek i nieścisłości, których podczas pierwszego oglądania łatwo nie zauważyć. O czym konkretnie mowa?

"Ranczo" pełne jest drobnych wpadek

Serial składa się z setek scen, a jego akcja rozgrywa się w wielu różnych miejscach. Przy takiej liczbie ujęć nietrudno o sytuację, w której rekwizyt zmieni położenie, bohater nagle ma inny element garderoby albo w dwóch scenach pojawia się sprzeczna informacja.

Część błędów jest wręcz symboliczna. Widz może zauważyć je dopiero wtedy, gdy obejrzy daną scenę klatka po klatce. Inne dotyczą natomiast informacji o bohaterach i wydarzeniach, które pojawiają się w różnych odcinkach. Jesteście ciekawi? W galerii zdjęć poniżej zamieściliśmy część takich błędów i wpadek, które zostały opisane na portaluranczo.fandom.com.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Błędy w "Ranczu". Trudno je zauważyć

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Kiedy nowy sezon "Rancza"?

Premiera 11. sezonu kultowego serialu "Ranczo" planowana jest na grudzień 2026 roku. Widzowie pierwszy odcinego nowej części produkcji obejrzą dokładnie 6 grudnia o godzinie 20:20 na TVP1.