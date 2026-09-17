Kultowy musical „Wicked” wraca na deski Teatru Muzycznego ROMA. To już ostatni sezon!

Musical „Wicked” zadebiutował na Broadwayu w 2003 roku, szybko stając się jednym z największych fenomenów współczesnego teatru muzycznego. Tytuł ten został uhonorowany dziesiątkami prestiżowych nagród, w tym trzema statuetkami Tony Awards oraz nagrodą Grammy, potwierdzając swój światowy sukces.

Polska premiera „Wicked” odbyła się w Teatrze Muzycznym ROMA 5 kwietnia 2025 roku, w obecności samych twórców: kompozytora Stephena Schwartza i librecistki Winnie Holzman. Od tego momentu polska inscenizacja niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. Do tej pory zagrano ją 284 razy, a przedstawienia obejrzało imponujące 259 120 widzów.

Co kryje się za historią „Wicked”?

„Wicked” to intrygująca opowieść o czarownicach z Krainy Oz, bazująca na bestsellerowej powieści Gregory’ego Maguire’a. Fabuła koncentruje się na losach dwóch młodych kobiet, które poznają się na Uniwersytecie Shiz. Elfaba, mimo niezwykłych zdolności, z powodu zielonego koloru skóry budzi lęk i niechęć otoczenia. Jej całkowitym przeciwieństwem jest Galinda (później Glinda) – piękna, przebojowa i uwielbiana przez wszystkich blondynka. Choć początkowo dzieli je niemal wszystko, z czasem rozwija się między nimi głęboka i niezwykła przyjaźń. Los jednak stawia je przed trudnymi wyborami, które ostatecznie ukształtują ich przeznaczenie: jedna zostanie zapamiętana jako Glinda Dobra, a druga jako osławiona Zła Czarownica z Zachodu.

„Wicked” to jednak coś więcej niż tylko baśń o magii; to uniwersalna historia o akceptacji, poszukiwaniu prawdy, tolerancji, sile przyjaźni i odwadze w obronie własnych przekonań.

„Wicked” w Teatrze Muzycznym ROMA: Ostatnia Szansa!

Za warszawską inscenizację odpowiada zespół wybitnych twórców: reżyser Wojciech Kępczyński, kierownik muzyczny Jakub Lubowicz, kostiumografka Martyna Kander, scenograf Mariusz Napierała oraz choreografka Agnieszka Brańska. Kultowe piosenki z polskiej wersji, takie jak „Kpić z grawitacji” (Defying Gravity) i „Mieć wzięcie” (Popular), w przekładzie Michała Wojnarowskiego i wykonaniu m.in. Natalii Krakowiak, Anny Federowicz i Marcina Franca, dostępne są na płytach (CD, winyl) oraz w serwisach streamingowych.

W tym sezonie widzowie mają ostatnią okazję, by zanurzyć się w niezwykłym świecie Krainy Oz i podziwiać „Wicked” na żywo na scenie Teatru Muzycznego ROMA. Nie przegap!

Autor: Teatr Muzyczny ROMA/ Materiały prasowe