Kultowa produkcja TVP nadal bawi Polaków

Jedną z najbardziej pamiętnych i kultowych produkcji polskiej telewizji bez wątpienia jest "Ranczo" w reżyserii Wojciecha Adamczyka. Pierwszy odcinek serialu pojawił się 5 marca 2006 roku i od razu zrobił furorę. Dziś, po 19 latach fani nadal z uśmiechem na twarzy wspominają losy aktorów, ich niesamowitą grę oraz inspirujące historie.

Spora część osób udaje się nawet na wycieczki do miejscowości Jeruzal w województwie mazowieckim, bowiem to właśnie tam kręcono większość ujęć serialu. Warto wspomnieć, iż dokładnie w tej lokalizacji znajduje się m.in. słynny sklep, przed którym stoi niemniej kultowa ławeczka. Dla największych fanów możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia na tak niezwykłym rekwizycie to spełnienie marzeń, choć wielu z chęcią zabrałoby ławkę do swojego ogrodu, by każdego dnia móc zasiadać na niej i odpoczywać. Co ciekawe, teraz taki scenariusz faktycznie jest możliwy, ponieważ unikatowy element można wylicytować na aukcji WOŚP.

Licytacja idealna dla fanów "Rancza". Ławeczka spod sklepu może być twoja!

Już 26 stycznia 2025 roku odbędzie się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a hasłem przewodnim tegorocznej akcji jest "Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci". Zebrany dochód do puszek wolontariuszy i uzyskany z aukcji internetowych zostanie przeznaczony m.in. na specjalistyczny sprzęt medyczny. Do szczytnej aukcji przyłącza się wiele znanych osobistości, w tym np. twórca "Rancza" Wojciech Adamczyk, który na licytację wystawił kopię kultowej ławeczki z serialu ze swoim autografem. Teraz więc każdy fan produkcji może nabyć replikę rekwizytu i cieszyć się namiastką "Rancza" w swoim ogrodzie. Na dzień 10 stycznia 2025 roku ławeczkę licytuje 25 osób, a cena wynosi 9900 zł.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć kultowej ławeczki, zachęcamy do sprawdzenia!