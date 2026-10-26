Wymachiwał siekierą w centrum Warszawy. Policjant wypatrzył go w autobusie

31-latek wymachiwał siekierą na Wybrzeżu Gdańskim i wzbudził niepokój świadków.

Następnego dnia rozpoznał go policjant jadący autobusem na służbę.

Mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty dotyczące narażenia innych na niebezpieczeństwo.

Mieszko R. zabił siekierą portierkę UW. Prokuratura chce umorzenia sprawy. Co o tym sądzą mieszkańcy?

Wymachiwał siekierą nad Wisłą. Świadkowie alarmowali policję

Niepokojące zgłoszenia zaczęły napływać do śródmiejskiej komendy po tym, jak na Wybrzeżu Gdańskim pojawił się mężczyzna z siekierą. Według relacji świadków nie tylko nią wymachiwał, ale też wykonywał ruchy przypominające uderzenia.

Policjanci ruszyli na poszukiwania. Z ustaleń wynikało, że mężczyzna skierował się w stronę Bulwarów Wiślanych, ale tam nie udało się go znaleźć. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy zabezpieczyli nagranie pokazujące mężczyznę z siekierą. Jego rysopis przekazano policjantom.

Jechał autobusem na służbę. Nagle rozpoznał poszukiwanego

Następnego dnia jeden z policjantów ze śródmiejskiej komendy jechał autobusem na służbę. W pewnym momencie zauważył mężczyznę, który pasował do rysopisu osoby poszukiwanej w związku z incydentem na Wybrzeżu Gdańskim.

Podejrzany wysiadł na Białołęce i wszedł do restauracji orientalnej przy ulicy Aluzyjnej. Policjant ruszył za nim, ale ze względu na ryzyko agresywnego zachowania, wezwał wsparcie. Po chwili przyjechali funkcjonariusze z komisariatu na Białołęce i zatrzymali 31-latka.

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Blisko dwa promile alkoholu. 31-latek usłyszał zarzuty

Mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie wykazało blisko dwa promile alkoholu w jego organizmie. Po nocy spędzonej w policyjnej celi i wytrzeźwieniu został przesłuchany. Przyznał, że wymachiwał siekierą na Wybrzeżu Gdańskim.

Usłyszał zarzuty związane z narażeniem człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czyn zakwalifikowano jako występek o charakterze chuligańskim. Mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie notowany. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.