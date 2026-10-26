Roztrzaskana szyba i ciężko ranny rowerzysta. Groźny wypadek pod Trasą Siekierkowską

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-10-26 11:32

W niedzielne popołudnie na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku. Na ulicy Polskiej, tuż pod Trasą Siekierkowską, kierująca skodą potrąciła rowerzystę. Mężczyzna z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Śledczy badają teraz dokładne przyczyny tego zdarzenia.

  • Rowerzysta został potrącony na oznakowanym przejeździe przy ulicy Polskiej.
  • Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala.
  • Kierująca Skodą była trzeźwa. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.
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Wypadek na przejeździe. Rowerzysta ciężko ranny

Niedzielne popołudnie przyniosło groźny wypadek na Mokotowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Skodą potrąciła mężczyznę, który przejeżdżał przez wyznaczony przejazd dla rowerów. W tym miejscu nie działa sygnalizacja świetlna. Rowerzysta upadł na jezdnię i poważnie ucierpiał. Na miejsce przyjechały służby ratunkowe. Poszkodowany w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.

Fotografie z miejsca wypadku przykuwają uwagę. Przednia szyba Skody jest pokryta gęstą siecią pęknięć, widać krew i pozostałości po akcji ratunkowej.

Funkcjonariusze drogówki prowadzili czynności na miejscu. Kierująca samochodem była trzeźwa. Na razie nie podano, co doprowadziło do potrącenia.

Radiowóz policji na miejscu wypadku. Na miniaturach rower i rozbita szyba auta. O zdarzeniu na Mokotowie przeczytasz na SE.
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Niebezpieczny przejazd pod Trasą Siekierkowską

Ulica Polska pod Trasą Siekierkowską ponownie zwraca uwagę po poważnym wypadku z udziałem rowerzysty. Nie jest to pierwsza niebezpieczna sytuacja w tej okolicy. Policja bada okoliczności niedzielnego potrącenia. Na tym etapie nie przesądzono, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek.

Źródło: Miejski Reporter

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