Roztrzaskana szyba i ciężko ranny rowerzysta. Groźny wypadek pod Trasą Siekierkowską

Rowerzysta został potrącony na oznakowanym przejeździe przy ulicy Polskiej.

Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Kierująca Skodą była trzeźwa. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.

Samochód huknął w rowerzystkę! Kobieta nie przeżyła. Wszystko się nagrało

Wypadek na przejeździe. Rowerzysta ciężko ranny

Niedzielne popołudnie przyniosło groźny wypadek na Mokotowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Skodą potrąciła mężczyznę, który przejeżdżał przez wyznaczony przejazd dla rowerów. W tym miejscu nie działa sygnalizacja świetlna. Rowerzysta upadł na jezdnię i poważnie ucierpiał. Na miejsce przyjechały służby ratunkowe. Poszkodowany w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.

Fotografie z miejsca wypadku przykuwają uwagę. Przednia szyba Skody jest pokryta gęstą siecią pęknięć, widać krew i pozostałości po akcji ratunkowej.

Funkcjonariusze drogówki prowadzili czynności na miejscu. Kierująca samochodem była trzeźwa. Na razie nie podano, co doprowadziło do potrącenia.

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Niebezpieczny przejazd pod Trasą Siekierkowską

Ulica Polska pod Trasą Siekierkowską ponownie zwraca uwagę po poważnym wypadku z udziałem rowerzysty. Nie jest to pierwsza niebezpieczna sytuacja w tej okolicy. Policja bada okoliczności niedzielnego potrącenia. Na tym etapie nie przesądzono, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek.

Źródło: Miejski Reporter