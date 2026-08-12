Rowerzystkę odrzuciło kilkanaście metrów w powietrze. Dramat na pasach w Józefowie

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-08-12 13:47

Nastolatka walczy o życie po potwornym wypadku pod Warszawą. 16-latka została potrącona przez BMW, gdy znalazła się na przejściu dla pieszych. Siła uderzenia była ogromna. Dziewczyna w krytycznym stanie trafiła do szpitala.

Do tragedii doszło w niedzielę, 9 sierpnia, w Józefowie. Nastolatka jechała rowerem i znalazła się na przejściu dla pieszych. Wtedy uderzyło w nią BMW. Siła uderzenia odrzuciła dziewczynę kilkanaście metrów dalej. Teraz życie 16-latki wisi na włosku.

– Nastolatka została zabrana do szpitala w bardzo ciężkim stanie – mówi podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Policja bada przebieg wydarzeń. Z pierwszych ustaleń wynika, że 16-latka przejeżdżała na rowerze przez pasy. Przypomnijmy, że jeżeli przy przejściu nie ma wyznaczonego przejazdu dla rowerów, kierujący jednośladem powinien z niego zejść i przeprowadzić rower na drugą stronę.

Po wypadku władze Józefowa chcą zmian w tym miejscu. – Wystąpiliśmy do zarządcy drogi o instalację w tym miejscu sygnalizacji świetlnej – przekazało Miasto Józefów.

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