Rowerzystkę odrzuciło kilkanaście metrów w powietrze. Dramat na pasach w Józefowie

Do tragedii doszło w niedzielę, 9 sierpnia, w Józefowie. Nastolatka jechała rowerem i znalazła się na przejściu dla pieszych. Wtedy uderzyło w nią BMW. Siła uderzenia odrzuciła dziewczynę kilkanaście metrów dalej. Teraz życie 16-latki wisi na włosku.

– Nastolatka została zabrana do szpitala w bardzo ciężkim stanie – mówi podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Policja bada przebieg wydarzeń. Z pierwszych ustaleń wynika, że 16-latka przejeżdżała na rowerze przez pasy. Przypomnijmy, że jeżeli przy przejściu nie ma wyznaczonego przejazdu dla rowerów, kierujący jednośladem powinien z niego zejść i przeprowadzić rower na drugą stronę.

Po wypadku władze Józefowa chcą zmian w tym miejscu. – Wystąpiliśmy do zarządcy drogi o instalację w tym miejscu sygnalizacji świetlnej – przekazało Miasto Józefów.