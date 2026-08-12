Pijany mężczyzna chciał wysadzić blok. Przerażające nagranie z akcji policji

Sekundy decydowały o życiu i zdrowiu mieszkańców bloku w Siedlcach. Po awanturze z żoną pijany mężczyzna zamknął się w mieszkaniu i zagroził, że doprowadzi do wybuchu gazu. W budynku przebywały dziesiątki niczego nieświadomych ludzi. O dramacie policję powiadomiła żona 65-latka.

Wszystko wydarzyło się w sobotę, 8 sierpnia, około godz. 15.30. 46-letnia kobieta zadzwoniła do siedleckiej komendy i poinformowała o awanturze domowej. Jej pijany mąż wszczął kłótnię, a gdy kobieta wyszła z mieszkania, nie chciał wpuścić jej z powrotem do środka.

Zagroził, że wysadzi blok

Na miejsce przyjechali funkcjonariusze z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego. Próbowali przekonać 65-latka, żeby otworzył drzwi. Ten jednak odmawiał. W pewnym momencie sytuacja zrobiła się dramatyczna. Mężczyzna powiedział, że odkręci gaz i doprowadzi do wybuchu.

Policjanci nie mogli ryzykować. Na miejsce wezwano straż pożarną, a z trzypiętrowego bloku rozpoczęła się ewakuacja. Na zewnątrz wyprowadzono aż 38 osób. W tym czasie 65-latek przeszedł od gróźb do czynów.

Funkcjonariusze wyważyli drzwi i natychmiast poczuli intensywny zapach gazu. Zawór butli był odkręcony. Mężczyzna trzymał w dłoni zapalniczkę i próbował ją uruchomić. Wystarczyła iskra, by doszło do tragedii. 65-latek mógł zabić nie tylko siebie, ale również policjantów i ratowników.

Policjant rzucił się na 65-latka

Nie było czasu na negocjacje. Jeden z policjantów natychmiast ruszył na mężczyznę, obezwładnił go i wyrwał mu zapalniczkę.

Na miejsce przyjechała również załoga pogotowia ratunkowego. 65-latek w asyście policjantów został przewieziony do szpitala. Teraz będzie musiał wytłumaczyć się ze swojego skrajnie niebezpiecznego zachowania.