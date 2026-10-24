Horror w stolicy. Rower odrzuciło na 100 metrów po zderzeniu z autem. Rowerzysta nie żyje

Śmierć rowerzysty na drodze w Warszawie 23.10.2026

W piątek, 23 października przed godziną 18:00 do warszawskiej policji wpłynęło zgłoszenie o poważnym zdarzeniu na ulicy Modlińskiej w Warszawie. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z rowerzystą.

Według wstępnych ustaleń 74-letni kierujący Mitsubishi nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i doprowadził do zdarzenia z rowerzystą, który przejeżdżał przez jezdnię na przejeździe dla rowerów.

- Kierujący rowerem 27 latek został przewieziony do szpitala, gdzie niestety w wyniku odniesionych obrażeń zmarł - przekazała nam podkom. Monika Kaczyńska z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji.

Rower wyleciał w powietrze z impetem

Według relacji świadków siła uderzenia była ogromna, że rower po zderzeniu został wyrzucony w powietrze na odległość około 100 metrów, gdzie spadł na ziemię. Z kolei rowerzysta miał uderzyć w betonowe bariery znajdujące się obok jezdni.

Kierujący Mitsubishi 74-latek nie odniósł obrażeń.

W sprawie stołeczni policjanci pod nadzorem prokuratora, ustalają przyczyny i okoliczności zdarzenia.

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