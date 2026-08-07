Napadli go przy wpłatomacie i próbowali wciągnąć do auta. 5 Gruzinów w rękach policji

Rozbój przy wpłatomacie

W czwartek 30 lipca br. w godzinach wieczornych przy ul. Dobosza w Warszawie doszło do brutalnego napadu. 25-letni obywatel Białorusi, podczas wpłacania gotówki do wpłatomatu został zaatakowany przez grupę pięciu mężczyzn. Sprawcy usiłowali siłą wciągnąć 25-latka do samochodu.

W trakcie szarpaniny napastnicy przewrócili ofiarę na ziemię, uderzali go rękami po głowie, a następnie zabrali saszetkę z gotówką oraz telefon komórkowy, po czym uciekli z miejsca zdarzenia.

Wskutek zdarzenia pokrzywdzony odniósł obrażenia w obrębie głowy. Przybyli na miejsce funkcjonariusze udzielili pomocy medycznej. Stwierdzono, że łączna suma strat materialnych w zdarzeniu wyniosła ponad 20 000 złotych.

5 Gruzinów w rękach policji

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa III. W wyniku intensywnej pracy operacyjnej funkcjonariusze ustalili i zatrzymali następnego dnia, na terenie miejscowości Duchnów pięciu obywateli Gruzji, w wieku od 23 do 29 lat podejrzanych o udział w rozboju.

W trakcie policyjnej operacji odzyskano też część mienia pochodzącego z przestępstwa.

Gruzini usłyszeli zarzut dokonania rozboju działając wspólnie i w porozumieniu z usiłowaniem pozbawienia wolności pokrzywdzonego.

Prokurator zawnioskował do sądu o tymczasowe aresztowanie obywateli Gruzji. Sąd ten wniosek uwzględnił i najbliższe 3 miesiące spędzą oni w areszcie. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota.

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