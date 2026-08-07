Rozbito groźny gang. Niewiarygodne, gdzie chowali kokainę

Do zatrzymań członków tej groźnej grupy doszło jednocześnie na terenie kilku województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. W akcji brali udział policjanci – w tym oddziały ze stołecznej komendy – oraz funkcjonariusze Straży Granicznej, a także wspierający ich Europol.

Uderzenie w przestępców to finał wielomiesięcznego śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Kluczowe dla ustalenia tożsamości członków grupy okazały się informacje przekazane Polsce przez służby Królestwa Niderlandów.

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To właśnie w Holandii tamtejsza policja ujawniła we wrześniu 2025 roku aż 50 kg kokainy ukrytej w nietypowym miejscu – wewnątrz akumulatorów do wózków widłowych. Jak ustalił „Super Express”, towar znaleziony w Holandii miał docelowo trafić na rynek w Wielkiej Brytanii.

Zatrzymano łącznie pięciu mężczyzn i kobietę w wieku od 36 do 52 lat. Każda z tych osób miała ściśle określone zadanie: zakup pojazdów, ich demontaż i modyfikację, wynajmowanie transportu oraz kierowców, a także pakowanie narkotyków.

— Grupa działała na terenie kilku krajów, m.in. w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii czy w Niderlandach. Przemyt prowadzony był z Polski przez Niemcy do pozostałych krajów wspólnoty. Ukrywanie narkotyków w wózkach widłowych stanowiło specjalność tej grupy — mówi w rozmowie z reporterem „Super Expressu” mjr SG Dagmara Bielec, oficer prasowy Nadwiślańskiego Oddziału SG.

Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jedna osoba – zarzut jej kierowania.

Na wniosek prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zastosował wobec pięciu podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Wobec szóstej osoby zastosowano środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji.

Sprawę skomentował również szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marcin Kierwiński. We wpisie na platformie X pochwalił on działania polskich służb.

Kolejna zorganizowana grupa przestępcza rozbita dzięki pracy służb 👏! Funkcjonariusze @NadwislanskiSG i @Policja_KSP zatrzymali 6 osób za wewnątrzwspólnotowy przemyt i obrót narkotykami. Do zatrzymań doszło jednocześnie na terenie kilku województw. pic.twitter.com/aHiSncm8w9— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 7, 2026