Wyszedł na rower, przepadł bez wieści. Gdzie jest Adam? Zrozpaczona rodzina szuka 59-latka

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-08-07 12:34

Trwają poszukiwania 59-letniego mieszkańca Targówka. Adam Oświęciński 28 lipca wyszedł pojeździć na rowerze i przepadł bez wieści. Mijają kolejne dni, a mężczyzna wciąż nie skontaktował się z rodziną. Policja oraz najbliżsi zaginionego proszą o pomoc w odnalezieniu 59-letniego Adama.

Dach radiowozu z napisem Policja. Na miniaturze obok zaginiony Adam Oświęciński w kasku. Szczegóły poszukiwań na SE.
Autor: KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek/Pixabay/ Materiały prasowe

Warszawa Targówek. Zaginął Adam Oświęciński

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Targówek nie ustają w poszukiwaniach zaginionego 59-letniego Adama Oświęcińskiego. Mężczyzna ostatni raz widziany był we wtorek, 28 lipca. Według informacji przekazanych za pośrednictwem mediów społecznościowych przez córkę 59-latka, między godziną 12-13 wyszedł on z domu przy ul. Wyszogrodzkiej. Twierdził, że będzie jeździł rowerem. Zabrał ze sobą jednoślad i przepadł, jak kamień w wodę.

Od tamtej pory nie wrócił do miejsca zamieszkania ani nie skontaktował się z bliskimi.

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Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie

Policjanci z Targówka oraz rodzina zaginionego apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każda, nawet z pozoru błaha informacja o możliwym miejscu pobytu mężczyzny, może okazać się niezwykle ważna.

- Osoby mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Warszawa Targówek, tel. 47 723 87 50, lub numerem alarmowym 112. Informacje można również przesłać na adres: [email protected] – przekazał podkom. Maciej Saciuk z KRP VI.

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Adam Oświęciński - rysopis

  • wiek: 59 lat
  • budowa ciała: normalna
  • włosy: krótkie, siwe
  • oczy: niebieskie

W dniu zaginięcia mężczyzna ubrany był w granatową koszulkę w białe paski i długie spodnie w kolorze khaki. Miał również czerwono-czarny plecak „Nike”.

Zaginął Adam Oświęciński
Autor: KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek/ Materiały prasowe
Zaginął Adam Oświęciński
Autor: KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek/ Materiały prasowe
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