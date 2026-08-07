Wyszedł na rower, przepadł bez wieści. Gdzie jest Adam? Zrozpaczona rodzina szuka 59-latka

Warszawa Targówek. Zaginął Adam Oświęciński

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Targówek nie ustają w poszukiwaniach zaginionego 59-letniego Adama Oświęcińskiego. Mężczyzna ostatni raz widziany był we wtorek, 28 lipca. Według informacji przekazanych za pośrednictwem mediów społecznościowych przez córkę 59-latka, między godziną 12-13 wyszedł on z domu przy ul. Wyszogrodzkiej. Twierdził, że będzie jeździł rowerem. Zabrał ze sobą jednoślad i przepadł, jak kamień w wodę.

Od tamtej pory nie wrócił do miejsca zamieszkania ani nie skontaktował się z bliskimi.

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie

Policjanci z Targówka oraz rodzina zaginionego apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każda, nawet z pozoru błaha informacja o możliwym miejscu pobytu mężczyzny, może okazać się niezwykle ważna.

- Osoby mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Warszawa Targówek, tel. 47 723 87 50, lub numerem alarmowym 112. Informacje można również przesłać na adres: [email protected] – przekazał podkom. Maciej Saciuk z KRP VI.

Adam Oświęciński - rysopis

wiek: 59 lat

59 lat budowa ciała: normalna

normalna włosy: krótkie, siwe

krótkie, siwe oczy: niebieskie

W dniu zaginięcia mężczyzna ubrany był w granatową koszulkę w białe paski i długie spodnie w kolorze khaki. Miał również czerwono-czarny plecak „Nike”.

Autor: KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek/ Materiały prasowe

Autor: KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek/ Materiały prasowe

Po Panu Michale został tylko rower. Co się stało z zaginionym?