Groźny pożar dostawczaka pod Warszawą. Ogromne korki w Jankach

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-08-07 11:22

W piątek, 7 sierpnia, w miejscowości Janki pod Warszawą zapalił się samochód dostawczy marki Iveco. Zdarzenie, do którego doszło na ulicy Mszczonowskiej, spowodowało poważne utrudnienia w ruchu drogowym. Pożar w komorze silnika został sprawnie ugaszony, a w incydencie nie było osób poszkodowanych. Kierowcy muszą jednak przygotować się na korki i w miarę możliwości wybierać inne trasy.

Pożar dostawczaka w Jankach pod Warszawą

W piątkowe przedpołudnie, 7 sierpnia, podwarszawskie Janki były miejscem niebezpiecznego incydentu. Na ulicy Mszczonowskiej, w okolicach posesji nr 60 i przed ulicą Przelotową, doszło do pożaru samochodu dostawczego Iveco

Według pierwszych informacji, przekazanych przez serwis Wawa Hot News 24, ogień pojawił się w komorze silnika dostawczaka. Sytuacja wyglądała groźnie, co wymusiło błyskawiczną interwencję.

Do akcji gaśniczej zadysponowano odpowiednie siły. Na miejscu interweniowali m.in. strażacy z Pruszkowa oraz jednostki z rejonu Janek, którzy szybko przystąpili do opanowania płomieni.

Utrudnienia w ruchu po pożarze w Jankach

Dzięki sprawnej akcji ratowników pożar został dość szybko stłumiony, a najważniejszą informacją jest fakt, że w wyniku tego zdarzenia nie ucierpiała żadna osoba. Niestety, incydent ten wywołał potężne zatory na ulicy Mszczonowskiej i w jej pobliżu. Osoby planujące w piątek podróż w tej okolicy powinny uzbroić się w cierpliwość lub poszukać objazdów.

Pożar samochodu dostawczego na autostradzie
Strażacy gaszący pożar dostawczego Iveco na ulicy w Jankach. O utrudnieniach przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
DOSTAWCZAK