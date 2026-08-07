Groźny pożar dostawczaka pod Warszawą. Ogromne korki w Jankach

Pożar dostawczaka w Jankach pod Warszawą

W piątkowe przedpołudnie, 7 sierpnia, podwarszawskie Janki były miejscem niebezpiecznego incydentu. Na ulicy Mszczonowskiej, w okolicach posesji nr 60 i przed ulicą Przelotową, doszło do pożaru samochodu dostawczego Iveco.

Według pierwszych informacji, przekazanych przez serwis Wawa Hot News 24, ogień pojawił się w komorze silnika dostawczaka. Sytuacja wyglądała groźnie, co wymusiło błyskawiczną interwencję.

Do akcji gaśniczej zadysponowano odpowiednie siły. Na miejscu interweniowali m.in. strażacy z Pruszkowa oraz jednostki z rejonu Janek, którzy szybko przystąpili do opanowania płomieni.

Utrudnienia w ruchu po pożarze w Jankach

Dzięki sprawnej akcji ratowników pożar został dość szybko stłumiony, a najważniejszą informacją jest fakt, że w wyniku tego zdarzenia nie ucierpiała żadna osoba. Niestety, incydent ten wywołał potężne zatory na ulicy Mszczonowskiej i w jej pobliżu. Osoby planujące w piątek podróż w tej okolicy powinny uzbroić się w cierpliwość lub poszukać objazdów.

Pożar samochodu dostawczego na autostradzie