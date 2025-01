W "Ranczu" grała Hadziukową. Tak wygląda dziś. Mało kto poznałby ją na ulicy!

Autor:

"Ranczo", czyli kultowa produkcja polskiej telewizji

"Ranczo" to serial, który zna lub chociażby kojarzy niemalże każdy Polak. Kultowa produkcja pojawiła się w telewizji po raz pierwszy dokładnie 5 marca 2006 roku. Na początku nikt nie spodziewał się, że historia mieszkańców wsi Wilkowyje tak spodoba się widzom i stanie się hitem na lata. Choć emisja została zakończona, to i tak nadal wiele osób ogląda stare odcinki, by wrócić wspomnieniami do czasów sprzed lat. Jeśli interesuje cię temat "Rancza" zachęcamy do sprawdzenia naszego poprzedniego artykułu: Gdzie znajduje się dom wójta z serialu "Ranczo"? Kultowy budynek od lat przyciąga tłumy!

To ona zagrała Celinę Hadziukową w "Ranczu". Jak wygląda dziś?

Serial "Ranczo" tworzyło wiele osób, lecz jednym z najważniejszych elementów całej produkcji bez wątpienia byli aktorzy, którzy zapisali się w pamięci widzów. Dużą popularnością przed laty cieszyła się gra aktorska Doroty Nowakowskiej, która wcielała się w Celinę Hadziukową. Fani produkcji uwielbiali to, jak naturalnie potrafiła odegrać niemalże każdą scenę. Wróżono jej świetlaną karierę w telewizji, lecz okazuje się, że aktorka nie zdecydowała się na pozostanie w branży. Jak więc potoczyło się jej życie po zakończeniu emisji "Rancza"? Hadziukowa zniknęła z ekranów i postawiła na teatr - występowała m.in. na deskach warszawskiego Ateneum imienia Stefana Jaracza. Jak wiadomo, w "Ranczu" aktorka miała rude włosy i była raczej skromną postacią, jednak naturalnie Dorota Nowakowska jest blondynką, a jej styl ubioru należy raczej do bardziej eleganckich.

