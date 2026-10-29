Pogoda w Warszawie: 30 października - 1 listopada

Mieszkańcy Warszawy w najbliższy weekend nie powinni spodziewać się pogodowych rewolucji. Aura od piątku do niedzieli będzie bardzo stabilna, ale niestety dość pochmurna i miejscami wilgotna. Przez wszystkie trzy dni na niebie dominować będzie duże zachmurzenie, a słońce raczej nie zdoła się przez nie przebić. Temperatury w ciągu dnia będą utrzymywać się na stałym poziomie, oscylując w granicach 9 stopni Celsjusza.

Początek weekendu z deszczem

Piątek, 30 października, przywita nas chmurami i najwyższymi w ciągu weekendu opadami deszczu, choć nadal będą to niewielkie ilości. Nocą temperatura spadnie do około 4°C, co zapowiada chłodny poranek. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą maksymalnie 9°C. Wiatr będzie słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s, więc nie powinien być odczuwalny.

Sobota: najcieplejsza noc i trochę wiatru

Sobota, 31 października, przyniesie niewielką zmianę. Przede wszystkim noc będzie znacznie cieplejsza – temperatura minimalna wyniesie około 7°C. W ciągu dnia wartości na termometrach pozostaną bez zmian i znów zobaczymy maksymalnie 9 stopni. Tego dnia niebo nad Warszawą wciąż będzie w pełni zachmurzone, a do tego mogą wystąpić przelotne, słabe opady. Nieco nasili się wiatr, osiągając prędkość około 3 m/s.

Spokojne zakończenie weekendu

Niedziela, 1 listopada, będzie pogodową kopią poprzednich dni. Temperatura w ciągu dnia ponownie zatrzyma się na poziomie około 9°C. Noc z soboty na niedzielę będzie już chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 5 stopni Celsjusza. Wiatr osłabnie i wróci do prędkości znanej z piątku, czyli około 2 m/s. Podobnie jak w poprzednie dni, utrzyma się duże zachmurzenie i możliwość wystąpienia drobnych opadów deszczu.

Jak spędzić taki weekend w mieście?

Pochmurna i wilgotna aura może nie zachęcać do spędzania całego dnia na zewnątrz, ale nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności. To dobra okazja, by odwiedzić miejsca pod dachem, takie jak muzea, galerie sztuki czy kina. Jeśli jednak ktoś planuje spacer, warto zabrać ze sobą parasol. Krótsze wyjście do parku czy przechadzka po miejskich uliczkach, zakończona wizytą w jednej z lokalnych kawiarni, również może być dobrym pomysłem na spędzenie tego jesiennego weekendu.

Dane pogodowe: OpenWeather