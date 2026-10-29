Koniec złotej jesieni? Pogoda na weekend rozczaruje!

Najbliższe dni z deszczem. Pogoda na weekend nie zachwyci

Koniec października i początek listopada upłyną pod znakiem typowo jesiennej pogody. Osoby, które liczyły na słońce i przyjemne temperatury podczas długiego weekendu, mogą być rozczarowane. W prognozach na najbliższe dni dominują chmury i przelotne opady deszczu. Nie zabraknie jednak chwil ze słońcem.

W czwartek, 29 października, w całej Polsce przewidywane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie przeważnie od 8 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Podobna pogoda utrzyma się w piątek, 30 października. Nadal będzie sporo chmur, choć miejscami pojawią się przejaśnienia. Trzeba też przygotować się na przelotny deszcz. Termometry pokażą od 8 do 12 stopni. Wiatr będzie wiał z zachodu i północy.

Pogoda na Wszystkich Świętych. Gdzie będzie padać?

W sobotę, 31 października, pogoda również nie zachwyci. Zachmurzenie będzie duże, ale możliwe są większe przejaśnienia. W różnych częściach kraju pojawi się przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 8 do 12 stopni Celsjusza.

Jeszcze chłodniej zrobi się w niedzielę, 1 listopada, czyli we Wszystkich Świętych. W północno-zachodniej połowie Polski zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a w pozostałych regionach duże i całkowite.

Deszcz spodziewany jest przede wszystkim na południu, wschodzie i w centrum kraju, a także na wybrzeżu. Temperatura maksymalna wyniesie zaledwie od 6 do 10 stopni Celsjusza.

Niedzielny poranek będzie zimny. W większości kraju termometry pokażą od 3 do 5 stopni, ale na Kaszubach i Warmii temperatura może spaść do około zera. Wiatr będzie na ogół słaby, północny i północno-wschodni. Wybierając się na cmentarze, warto więc zabrać ciepłą kurtkę i parasol.

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