Koniec złotej jesieni? Pogoda na weekend rozczaruje!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-29 6:16

Niestety synoptycy nie widzą w swoich prognozach żadnych pięknych, słonecznych i ciepłych dni! Od czwartku do niedzieli w Polsce będzie pochmurno, chłodno i deszczowo. Temperatura w większości kraju nie przekroczy 12 stopni Celsjusza, a pod koniec tygodnia zrobi się jeszcze zimniej. W niedzielę termometry pokażą maksymalnie 10 stopni, a nocą w niektórych regionach temperatura spadnie do zera. Gdzie będzie padać najmocniej?

Czasem słońce, czasem deszcz - pogoda szykuje niespodzianki
Autor: Unsplash.com Czasem słońce, czasem deszcz - pogoda szykuje niespodzianki / zdjęcie ilustracyjne

Najbliższe dni z deszczem. Pogoda na weekend nie zachwyci

Koniec października i początek listopada upłyną pod znakiem typowo jesiennej pogody. Osoby, które liczyły na słońce i przyjemne temperatury podczas długiego weekendu, mogą być rozczarowane. W prognozach na najbliższe dni dominują chmury i przelotne opady deszczu. Nie zabraknie jednak chwil ze słońcem.

W czwartek, 29 października, w całej Polsce przewidywane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie przeważnie od 8 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Podobna pogoda utrzyma się w piątek, 30 października. Nadal będzie sporo chmur, choć miejscami pojawią się przejaśnienia. Trzeba też przygotować się na przelotny deszcz. Termometry pokażą od 8 do 12 stopni. Wiatr będzie wiał z zachodu i północy.

Pogoda na Wszystkich Świętych. Gdzie będzie padać?

W sobotę, 31 października, pogoda również nie zachwyci. Zachmurzenie będzie duże, ale możliwe są większe przejaśnienia. W różnych częściach kraju pojawi się przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 8 do 12 stopni Celsjusza.

Jeszcze chłodniej zrobi się w niedzielę, 1 listopada, czyli we Wszystkich Świętych. W północno-zachodniej połowie Polski zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a w pozostałych regionach duże i całkowite.

Deszcz spodziewany jest przede wszystkim na południu, wschodzie i w centrum kraju, a także na wybrzeżu. Temperatura maksymalna wyniesie zaledwie od 6 do 10 stopni Celsjusza.

Niedzielny poranek będzie zimny. W większości kraju termometry pokażą od 3 do 5 stopni, ale na Kaszubach i Warmii temperatura może spaść do około zera. Wiatr będzie na ogół słaby, północny i północno-wschodni. Wybierając się na cmentarze, warto więc zabrać ciepłą kurtkę i parasol.

Sonda
Co sądzisz o urlopie jesienią zamiast latem?
Jesienny pchli targ na Pogodnie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI