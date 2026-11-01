Mieli odwiedzać groby bliskich, skończyło się w szpitalu. Potrącenie przy cmentarzu, dachowanie i śmiertelny pożar

Potrącenie przy cmentarzu: 81-letni kierowca forda uderzył w dwie kobiety przechodzące przez pasy. Obie trafiły do szpitala.

Poważne wypadki na drogach: na S7 samochód dachował, a w Rembertowie strażacy wydobywali z rozbitej hondy nieprzytomnego 20-latka.

Tragiczny pożar i śmiertelne potrącenie na kolei: w piwnicy na Ochocie zginął 34-latek, a w Sochaczewie pociąg śmiertelnie potrącił pieszego.

Potrąciła 81-latkę na pasach. Seniorka miała wielkie szczęście

Strażacy ruszyli do pożaru. W Łomiankach czekała na nich halloweenowa scenografia

Jeszcze przed Wszystkimi Świętymi strażaków z Łomianek poderwał alarm o pożarze budynku przy ul. Wiślanej. Na miejscu zastali gęsty dym i światła przypominające płomienie. Szybko okazało się, że to element halloweenowej scenografii przygotowanej do nagrania materiału promocyjnego. Prawdziwego pożaru nie było, ale zgłoszenie zmusiło strażaków do pilnej interwencji.

Śmiertelny pożar na Ochocie. Strażacy znaleźli ciało 34-latka

Znacznie tragiczniej zakończyła się noc z 30 na 31 października na warszawskiej Ochocie. W piwnicy budynku przy ul. Grzeszczyka wybuchł pożar. Po ugaszeniu ognia strażacy znaleźli ciało 34-letniego mężczyzny. Okoliczności tragedii badają policja i prokuratura.

Potrącenie przy cmentarzu. Dwie kobiety trafiły do szpitala

W sobotę, 31 października, około godz. 14 w Kraszewie 81-letni kierowca forda potrącił na pasach dwie kobiety w wieku 58 i 78 lat. Do wypadku doszło w pobliżu cmentarza, na drodze krajowej nr 50. Obie poszkodowane trafiły do szpitala, a droga została zablokowana.

Uwaga kierowcy! Zablokowana DK-50 w Kraszewie, na wysokości cmentarza. Do zdarzenia drogowego doszło około godziny 14:00. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 81-letni mieszkaniec Warszawy, kierujący Fordem, potrącił dwie kobiety przechodzące przez przejście dla pieszych. 58- i 78-latka zostały przetransportowane do szpitala. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Wyznaczono objazdy. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 31, 2026

Dwa groźne wypadki w rejonie Płońska. Jedno auto dachowało

Tego samego dnia, około godz. 18, doszło do dwóch zdarzeń drogowych w rejonie Płońska. Na drodze krajowej nr 10 zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Na trasie S7 jeden z pojazdów dachował.

Honda uderzyła w drzewo. Nieprzytomnego 20-latka wydobywali strażacy

Około półtorej godziny później w Rembertowie honda uderzyła w drzewo. Kierowca, około 20-letni mężczyzna, był nieprzytomny i zakleszczony we wraku. Strażacy musieli go wydobyć z rozbitego samochodu. Mężczyzna trafił do szpitala.

Śmiertelne potrącenie przez pociąg w Sochaczewie

Wieczorem doszło także do tragedii na kolei. Przed godz. 20 w Sochaczewie pociąg Intercity śmiertelnie potrącił pieszego. Pasażerów ewakuowano, a w ruchu kolejowym pojawiły się utrudnienia.

Policja podsumowała sobotę. 16 nietrzeźwych kierowców

W niedzielę mazowiecka policja opublikowała na platformie X bilans soboty na drogach garnizonu. 31 października doszło do ośmiu wypadków, w których rannych zostało 12 osób. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie zginął. Funkcjonariusze zatrzymali jednak aż 16 nietrzeźwych kierujących.