Orban zabrał głos w sprawie sytuacji w Polsce. "Zamach stanu"

Viktor Orban oskarża Tuska o zamach stanu. Mocne słowa byłego premiera Węgier
Viktor Orban zabrał głos w sprawie kryzysu politycznego w Polsce. Były szef węgierskiego rządu opublikował w sobotę, 31 października, wpis na platformie X, w którym ostro zaatakował premiera Donalda Tuska.
„To, czego wczoraj byliśmy świadkami w Warszawie, stanowiło rażące naruszenie polskiej konstytucji. Nigdy nie przypuszczałem, że Donald Tusk posunie się tak daleko, by przeprowadzić zamach stanu wymierzony we własny naród” – napisał Orban.
Węgierski polityk jednoznacznie opowiedział się po stronie prezydenta Karola Nawrockiego.
„Mam szczerą nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki odniesie sukces w swoich działaniach na rzecz ochrony porządku konstytucyjnego w Polsce. Jesteśmy całym sercem z Polakami” – dodał.
Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Nawrocki wrócił do Polski
Wpis Orbana jest reakcją na aktualne wydarzenia w Polsce związane z Trybunałem Konstytucyjnym.
Kierowanie Trybunałem przejęła Anna Korwin-Piotrowska, wybrana przez obecny Sejm. Ogłosiła odsunięcie od obowiązków prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego.
Decyzja wywołała ostry spór. Przed budynkiem TK zebrali się demonstranci, na miejscu pojawiła się policja.
Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy. W nocy przyjechał do siedziby Trybunału, gdzie doszło do konfrontacji z sędziami wybranymi przez Sejm.
Nawrocki uznał, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego i zapowiedział pilne konsultacje z przedstawicielami partii parlamentarnych.
Z kolei premier Donald Tusk bronił działań zmierzających do zmian w TK. Oświadczył, że „przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem”.