Orban zabrał głos w sprawie sytuacji w Polsce. "Zamach stanu"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-31 18:10

"Nigdy nie przypuszczałem, że Donald Tusk posunie się tak daleko, by przeprowadzić zamach stanu wymierzony we własny naród. Mam szczerą nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki odniesie sukces" - napisał w mediach społecznościowych były premier Węgier Viktor Orban. Odniósł się w ten sposób do sytuacji w Polsce związanej z Trybunałem Konstytucyjnym.

Orban, Tusk
Autor: Aa / ABACA/ East News

Viktor Orban oskarża Tuska o zamach stanu. Mocne słowa byłego premiera Węgier

Viktor Orban zabrał głos w sprawie kryzysu politycznego w Polsce. Były szef węgierskiego rządu opublikował w sobotę, 31 października, wpis na platformie X, w którym ostro zaatakował premiera Donalda Tuska.

„To, czego wczoraj byliśmy świadkami w Warszawie, stanowiło rażące naruszenie polskiej konstytucji. Nigdy nie przypuszczałem, że Donald Tusk posunie się tak daleko, by przeprowadzić zamach stanu wymierzony we własny naród” – napisał Orban.

Węgierski polityk jednoznacznie opowiedział się po stronie prezydenta Karola Nawrockiego.

„Mam szczerą nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki odniesie sukces w swoich działaniach na rzecz ochrony porządku konstytucyjnego w Polsce. Jesteśmy całym sercem z Polakami” – dodał.

Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Nawrocki wrócił do Polski

Wpis Orbana jest reakcją na aktualne wydarzenia w Polsce związane z Trybunałem Konstytucyjnym.

Kierowanie Trybunałem przejęła Anna Korwin-Piotrowska, wybrana przez obecny Sejm. Ogłosiła odsunięcie od obowiązków prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego.

Decyzja wywołała ostry spór. Przed budynkiem TK zebrali się demonstranci, na miejscu pojawiła się policja.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy. W nocy przyjechał do siedziby Trybunału, gdzie doszło do konfrontacji z sędziami wybranymi przez Sejm.

Nawrocki uznał, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego i zapowiedział pilne konsultacje z przedstawicielami partii parlamentarnych.

Z kolei premier Donald Tusk bronił działań zmierzających do zmian w TK. Oświadczył, że „przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem”.

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