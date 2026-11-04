Miała dość drwin sąsiadów, więc zamówiła męża z wikliny. Ten ożył i wzbudził zazdrość. Ostatnie pięć tytułów Konkursu Głównego na festiwalu ToruńCAMERIMAGE

Walka o Złotą Żabę wchodzi w decydującą fazę

Filmowe emocje przed 34. edycją Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE sięgają zenitu! Organizatorzy ujawnili ostatnie pięć produkcji, które powalczą w Konkursie Głównym o prestiżową Złotą Żabę. To właśnie te tytuły zamykają stawkę, a ich twórcy już w listopadzie w Toruniu zmierzą się w walce o jedno z najważniejszych wyróżnień w świecie kinematografii.

Wśród ogłoszonych filmów znalazły się opowieści z zupełnie różnych światów – od historii biblijnej, przez dramat wojenny, aż po fantazję o mężu zrobionym z wikliny. Każda z produkcji to dowód na to, jak potężnym narzędziem jest obraz w opowiadaniu historii, które na długo zostają w pamięci.

Tajemniczy język na wizji i rządowy spisek

Jednym z najbardziej intrygujących tytułów jest „Dzień objawienia”. Wszystko zaczyna się, gdy meteorolożka Margaret Fairchild podczas prognozy pogody na żywo nagle zaczyna mówić w języku, którego sama nie rozumie. To niewyjaśnione zjawisko sprawia, że na jaw wychodzi tajemnica skrywana przez dekady, a kobietą zaczynają interesować się potężne organizacje rządowe.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy Margaret odkrywa, że potrafi odczuwać emocje innych ludzi. W poszukiwaniu odpowiedzi trafia na eksperta od cyberbezpieczeństwa, Daniela Kellnera. Wspólnie będą musieli odkryć prawdę o swojej przeszłości, która może na zawsze zmienić losy świata.

Mąż z wikliny i zazdrość w nadmorskiej osadzie

Całkowicie inne emocje przyniesie „Wiklinowy mąż”. To historia samotnej kobiety z niewielkiej nadmorskiej osady, która od lat jest obiektem drwin z powodu braku męża. Zmęczona docinkami sąsiadów, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i zamawia u lokalnego rzemieślnika... męża uplecionego z wikliny.

Ku zdumieniu wszystkich mieszkańców, wiklinowy mężczyzna ożywa i okazuje się kimś absolutnie niezwykłym. Jego urok szybko wzbudza zazdrość i fascynację, burząc dotychczasowy porządek w spokojnej społeczności. Bohaterka wkrótce przekona się, że prawdziwe cuda dzieją się wtedy, gdy przestajemy przejmować się opinią innych.

Ostatni mecz w cieniu wojny

W konkursowej stawce nie zabraknie też mocnego kina historycznego. „The Mosquito Bowl” przenosi widzów do czasów II wojny światowej. Po ataku na Pearl Harbor cztery wielkie gwiazdy futbolu uniwersyteckiego porzucają swoje kariery, by wstąpić do korpusu piechoty morskiej.

Podczas przygotowań do brutalnej inwazji na Okinawę sportowcy rozgrywają legendarny mecz, który przechodzi do historii. Dla wielu z nich będzie to ostatnie spotkanie na boisku i ostatni mecz w życiu.

Ucieczka przed królem Herodem i walka o przetrwanie

Widzowie zobaczą również nową odsłonę historii znanej od tysięcy lat. Film „Narodzenie króla. Zero A.D.” skupia się na losach Marii i Józefa tuż po narodzinach Jezusa. Gdy do króla Judei, Heroda, dociera wieść o przyjściu na świat chłopca, który według proroctwa ma zostać nowym królem żydowskim, władca wpada w furię.

Herod wydaje rozkaz zabicia wszystkich nowo narodzonych chłopców. Maria i Józef wraz z maleńkim Jezusem muszą uciekać przed ścigającymi ich oddziałami, które przeczesują okolicę w poszukiwaniu Mesjasza.

Życie z dala od cywilizacji

Listę zamyka film „Growth of the Soil”. To opowieść o Isaku, który w poszukiwaniu ziemi pod uprawę osiedla się na odludziu w górach. Tam poznaje Inger, kobietę równie samotną jak on. Razem budują gospodarstwo i zakładają rodzinę, zmagając się z surową naturą.

Ich spokojne życie przerywa jednak tragedia. Gdy Inger po latach wraca do domu, przywozi ze sobą nowe ambicje i pragnienie wolności. Podczas gdy Isak pozostaje wierny ziemi, jego żona i dzieci zaczynają marzyć o innej przyszłości. Małżonkowie będą musieli zmierzyć się z rosnącym między nimi dystansem i zawalczyć o to, co wspólnie zbudowali.