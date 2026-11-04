Poruszające sceny na grobie Marzeny Kipiel-Sztuki. Fani nie kryją wzruszenia

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-11-04 7:40

Marzena Kipiel-Sztuka odeszła w czerwcu 2024 roku, ale pamięć o uwielbianej przez widzów aktorce wciąż pozostaje żywa. Gwiazda "Świata według Kiepskich" przez lata bawiła miliony Polaków jako niezapomniana Halinka. Po jej śmierci fani nie zapomnieli o swojej ulubienicy, a miejsce jej spoczynku w Legnicy regularnie odwiedzali wielbiciele. Teraz na nagrobku zaszła ważna zmiana. Pojawił się wyjątkowy element upamiętniający artystkę, który wywołał ogromne emocje.

Nie zapomnieli o Marzenie Kipiel-Sztuce. Tak dziś wygląda jej miejsce spoczynku

Marzena Kipiel-Sztuka przez wiele lat należała do grona najbardziej rozpoznawalnych aktorek polskiej telewizji. Ogromną popularność przyniosła jej postać Halinki Kiepskiej w kultowym serialu "Świat według Kiepskich". Widzowie pokochali ją za charakterystyczny sposób bycia, poczucie humoru i ekranową autentyczność. W rolę żony Ferdynanda Kiepskiego wcielała się przez ponad dwie dekady, aż do zakończenia produkcji w 2022 roku. Choć od ostatniego odcinka minęło już sporo czasu, sympatia publiczności do aktorki nie osłabła.

Prywatne życie Marzeny Kipiel-Sztuki nie zawsze układało się tak, jak mogłaby sobie wymarzyć. Aktorka była trzykrotnie zamężna, jednak nigdy nie została mamą. Szczególnie trudny okazał się dla niej ostatni okres życia. W tym czasie mogła jednak liczyć na wsparcie bliskich osób, w tym przyjaciół poznanych na planie "Świata według Kiepskich". Jedną z ważnych osób w jej otoczeniu była Renata Pałys, z którą przez lata współpracowała przy serialu.

Przejmujący widok na cmentarzu w Legnicy. Chodzi o grób Marzeny Kipiel-Sztuki

Marzena Kipiel-Sztuka zmarła w czerwcu 2024 roku. Jej odejście było bolesnym zaskoczeniem dla wielu fanów, którzy nie kryli smutku po informacji o śmierci gwiazdy. Aktorka spoczęła w rodzinnym grobie w Legnicy. Jej pogrzeb nie zgromadził jednak tłumów znanych przedstawicieli show-biznesu. Wśród żegnających ją osób zabrakło wielu twarzy, z którymi przez lata dzieliła zawodową drogę.

Przez długi czas o miejsce spoczynku aktorki troszczyli się przede wszystkim członkowie rodziny, w tym jej młodsza siostra, a także wierni wielbiciele. Fani nie pozwolili, by pamięć o Halince Kiepskiej zniknęła wraz z jej odejściem. Odwiedzali grób, zostawiali kwiaty i znicze, pokazując, jak wiele znaczyła dla nich artystka.

Teraz miejsce pochówku Marzeny Kipiel-Sztuki zyskało szczególny wygląd. Na nagrobku pojawiło się piękne upamiętnienie aktorki. Płytę ozdobiono jej fotografią, a także datami urodzenia i śmierci. Nie zabrakło również symbolicznego kamiennego serca, które nadaje całości wyjątkowo wzruszający charakter. To ważny gest, dzięki któremu odwiedzający mogą jeszcze bardziej poczuć, że pamięć o aktorce wciąż trwa.

Aktorka Marzena Kipiel-Sztuka siedzi zadumana w zielonym fotelu. O pamięci po artystce przeczytasz na SE.
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MARZENA KIPIEL-SZTUKA

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