Robert Górski nie mógł już na siebie patrzeć. Zdecydował się na przeszczep?

Znany kabareciarz zmienił wygląd. Robert Górski zdradził, co go do tego skłoniło

Robert Górski od dekad cieszy się sympatią publiczności. Jako współtwórca Kabaretu Moralnego Niepokoju stworzył wiele niezapomnianych skeczy, które na stałe zapisały się w historii polskiego kabaretu. Artysta nie ogranicza się jednak wyłącznie do występów na scenie. Widzowie doskonale znają go również z telewizji, gdzie przez lata wcielał się w rozmaite postacie i komentował polską rzeczywistość za pomocą charakterystycznego humoru.

Tym razem komik postanowił opowiedzieć o sprawie dotyczącej jego prywatnego wyglądu. Okazało się, że za jego ostatnią przemianą stoi decyzja o przeszczepie włosów. Górski nie ukrywa, że długo nie przywiązywał szczególnej wagi do tego, jak prezentuje się jego fryzura. W pewnym momencie jednak spojrzał na siebie z zupełnie innej perspektywy.

Robert Górski powiedział wprost, dlaczego przeszczepił włosy. Poszło o telewizję

Temat metamorfozy Roberta Górskiego pojawił się podczas jego wizyty w programie "Teraz WP". Kabareciarz zdecydował się na szczere wyznanie i opowiedział, co ostatecznie przekonało go do skorzystania z zabiegu. Jak się okazuje, istotną rolę odegrało nagranie jednego z jego telewizyjnych występów.

Artysta przyznał, że wcześniej właściwie nie zastanawiał się nad problemem przerzedzających się włosów. Dopiero gdy zobaczył siebie na ekranie, zaczął inaczej oceniać swój wygląd. Widok ten nie przypadł mu do gustu. Szczególnie przeszkadzało mu to, jak prezentowała się jego fryzura podczas występów na żywo.

Górski zwrócił uwagę na specyfikę pracy kabareciarza. Występy na scenie wiążą się z dużą aktywnością i wysiłkiem, a dodatkowo dochodzi stres oraz wysoka temperatura. W takich warunkach brak gęstej fryzury stawał się dla niego coraz bardziej widoczny. Komik uznał, że warto coś z tym zrobić.

"Nie zwracałem na to uwagi, a potem zobaczyłem siebie w telewizji i mówię: Boże, no źle to wygląda" - wyznał w rozmowie. Następnie wyjaśnił, że podczas występów pocił się na scenie, a jego włosy nie prezentowały się estetycznie. Ostatecznie postanowił zadbać o własny komfort, ale wziął pod uwagę również osoby oglądające jego występy.

Jak podkreślił, decyzja o przeszczepie nie była więc wyłącznie kwestią próżności. Chodziło także o lepsze samopoczucie podczas pracy i większą swobodę przed publicznością. Górski postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i zdecydował się na zmianę, której efekty można już dostrzec.

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