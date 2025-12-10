Zenek Martyniuk z rekordową gażą za Sylwestra. Kwota zwala z nóg

Zenek Martyniuk może okazać się jedną z najdroższych gwiazd sylwestrowej nocy. Polsat ponownie zaprosił króla disco polo na swoją "Sylwestrową Moc Przebojów", a stawka, jaką artysta zgarnie za kilkunastominutowy występ, jest gigantyczna. Stacja liczy, że obecność legendy zagwarantuje jej wysoką oglądalność i efektowne wejście w Nowy Rok.

Już 31 grudnia w TVP2 będzie można oglądać "Sylwestra z Dwójką", a w Polsacie rozbrzmi "Sylwestrowa Moc Przebojów". Impreza słonecznej stacji po raz kolejny odbędzie się w Toruniu, a na scenie pojawi się plejada najpopularniejszych polskich artystów – m.in. Beata Kozidrak i Bajm, Edyta Górniak, Golec uOrkiestra, Lady Pank, Big Cyc, Majka Jeżowska, Smolasty, Norbi czy Ania Wyszkoni. Nie zabraknie również disco polo: Skolim, Magda Narożna z Piękni i Młodzi czy Boys ponownie rozkręcą publiczność. Wśród gwiazd znalazł się oczywiście Zenek Martyniuk - ikona gatunku i gwarant wysokich wyników oglądalności.

Zenek Martyniuk zarobi krocie na Sylwestrze w Polsacie

Jak podaje Pudelek, tegoroczny występ Zenka będzie należał do najdroższych w polskiej telewizji. Za pojawienie się na scenie w sylwestrowy wieczór artysta zgarnie 120 tysięcy złotych. To kwota, która rzeczywiście może przyprawić o zawrót głowy.

Lider zespołu Akcent na sylwestrowej scenie Polsatu wykona m.in. swój przebój "Mandacik", który podbija internet od miesięcy. Razem z zespołem Łobuzy ma przygotować specjalną sylwestrową odsłonę utworu, co według organizatorów ma być jednym z najmocniejszych punktów tej wyjątkowej nocy.

Osoba związana z organizacją wydarzenia zdradziła Pudelkowi, że współpraca z artystą należy do wyjątkowo przyjemnych:

Zenek naprawdę lubi występować w Polsacie. W zeszłym roku również pojawił się na 'Sylwestrowej Mocy Przebojów' w Toruniu i publiczność przyjęła go znakomicie. Nie gwiazdorzy, nie stawia przesadnych wymagań, to idealny artysta do współpracy.

Mimo ogromnej popularności Zenek od lat słynie z profesjonalizmu, punktualności i życzliwości, czym regularnie zjednuje sobie zarówno organizatorów imprez, jak i fanów. Fani doceniają też jego twórczość, dlatego wiele osób uważa, że zatrudnienie go na sylwestrową noc jest gwarancją wysokich wyników oglądalności. Nic więc dziwnego, że Zenek wciąż jest jedną z najlepiej opłacalnych gwiazd polskiej sceny muzycznej.

