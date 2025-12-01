Zenek Martyniuk na koncercie oberwał z... konfetti. Strzał tuż przy uchu. Tak zareagował!

W rodzinie Martyniuków to Zenek jest wielką gwiazdą. A jednak ostatnio głośniej niż o piosenkarzu disco-polo jest o jego niesfornym jedynaku. Daniel Martyniuk, choć ma już 36 lat, na koncie jedno nieudane małżeństwo i jest ojcem dwójki dzieci, wciąż nie może się ustatkować. A to zrobi awanturę podczas lotu, a to wyzywa innych w sieci, to pokazuje nagrania z półnagą małżonką.

Wydaje się, że Zenek Martyniuk obrał strategię, by nie inwestować czasu i wysiłku w dramaty syna, za to skupić się na pracy zawodowej. To wychodzi mu doskonale. Ostatnio gwiazdor bierze udział w trasie koncertowej, która odbywa się poza Polską, a fani witają go z entuzjazmem.

Na jednym z ostatnich koncertów doszło do niespodziewanego incydentu!

Zenek występował, nagle rozległ się huk

W sieci można znaleźć fragment koncertu Zenka Martyniuka i zespołu Akcent. Gwiazdor zaśpiewał podczas imprezy Polski Festival, która odbyła się w holenderskim Eindhoven 29 listopada tego roku. Gośćmi byli nie tylko Zenek, ale też Skolim i C-Bool. Impreza była przednia, publika dopisała. Polacy, którzy pojawili się na wydarzeniu, ochoczo śpiewali z wykonawcami, skakali, tańczyli.

W pewnym momencie show Martyniuka został zakłócony przez pewien incydent. Gdy Zenek chodził po scenie, śpiewając, rozległ się huk. Tuż przy uchu piosenkarza wybuchła armatka z konfetti. Posypały się kolorowe elementy, a Zenek zaskoczony aż się skulił. Jednak nie przestał wykonywać numeru, przeszedł tylko nieco dalej.

Nagły ruch, jaki wykonał, gdy rozległ się zaskakujący dźwięk, nieco wzburzył mu fryzurę, ale artysta poprawił ją kilkoma gestami. Nagranie możecie zobaczyć niżej!

Internauci komentują. "Jak do tego doszło, nie wiem"

Internauci na TikToku, gdzie opublikowano filmik, rzucili się do komentowania:

"Chyba się trochę wkurzył", "Chłop w szoku", "Jak do tego doszło, nie wiem", "to była szybka zmiana stylizacji włosów", "Realizator od efektów przestawił chyba na sterowanie ręczne i odpalił".

Daniel Martyniuk jednak pojawił się na chrzcie syna! Kilka dni wcześniej wywołał aferę w samolocie