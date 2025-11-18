Daniel Martyniuk pokrętnie się tłumaczy po tym, jak pokazał intymne ujęcia własnej żony!

Daniel Martyniuk dopiero co był w Polsce, gdzie wszedł w rolę doskonałego ojca i męża, który usiłuje pogodzić się z żoną. Syn Zenka Martyniuka wrócił do kraju z Hiszpanii, gdzie pracuje, aby wziąć udział w chrzcinach synka. Pozował z Florianem do zdjęć - a to na spacerze, a to na basenie. Towarzyszyła im druga żona Daniela Faustyna.

Choć chwilę przed powrotem do Polski Martyniuk pokazał zgniecioną obrączkę ślubną i wyznał, że rozstali się z Faustyną, to zdjęcia z rodzinnych spacerów wskazywały na zażegnanie konfliktu. Ale wystarczyło, by Daniel wyjechał do pracy... Znów zaczęły się dramatyczne wpisy i sensacyjne wyznania. Tym razem Martyniuk przekroczył wszelkie granice. Teraz usiłuje się tłumaczyć!

Martyniuk pokazał nagranie i zdjęcie półnagiej małżonki

Martyniuk już niewielu potrafi zaskoczyć, ale ostatnie wpisy i nagrania okazały się naprawdę szokujące. Zaczęło się od nagonki na Ewelinę, pierwszą żonę i matkę 6-letniej Laury, starszego z dwojga dzieci Daniela.

Ta gościówa, Ewelina cała z tych Rusocic, to ma zrobić coś takiego, że ma załatwić całkowity rozwód. Nie wiem, co ona z tym zrobi. To dziecko to ma zostać nigdy w życiu niepoinformowane, że w ogóle jest spokrewnione z kimś takim jak ja. I wszystkie alimenty, i wszystkie pieniądze, które dostała do tej pory, mają być zwrócone. Co miesiąc może płacić nawet.

Później było tylko gorzej. Syn Zenka publicznie wyparł się córki, twierdząc, że tylko Florian jest jego dzieckiem, a następnie... przeszedł z pierwszej żony na drugą. Wcześniej wygłaszał teorie mówiące o tym, że Faustyna spiskuje z teściową - panie mają udawać walkę, by Daniel się załamał, zaczął korzystać z używek i został skierowany na leczenie. Chwalił się, że przejrzał ich niecny plan.

W sieci perorował na temat rodziny, która go osacza i groził, że zmieni nazwisko, a 17 listopada przekroczył wszelkie granice, publikując nagranie z półnagą drugą żoną. Widać na nim Faustynę, która rozmawiała z mężem, leżąc na łóżku bez górnej części stroju. Okrywały ją tylko długie, jasne włosy.

Daniel się tłumaczy

Późnym wieczorem Martyniuk usunął niepokojące nagranie, a następnie dodał krótki wpis, w którym nie przeprosił za swoje zachowanie. Tłumaczył się dość pokrętnie, pisząc:

W Hiszpanii chodzi się topless. To jest norma, wielkie mi rzeczy ojeju jeju. Przynajmniej jest co podziwiać! Kiedy jest na co patrzeć.

Problem w tym, że wideo opublikowane przez Martyniuka było nagrane podczas rozmowy we dwoje w pokoju, a nie na plaży. Daniel pokazał też zdjęcie, do którego Faustyna pozowała topless, a jej ciało było okryte płatkami kwiatów. Fotka też już zniknęła z jego InstaStory.

Daniel Martyniuk urządził awanturę w samolocie