Drama przed Roztańczonym Narodowym. Zenek Martyniuk musiał ratować żonę

Zenek "ojcem chrzestnym" Roztańczonego PGE Narodowego

Na kilka minut przed godziną 20:00 ruszyła jubileuszowa, 10. edycja Roztańczonego PGE Narodowego. Wydarzenie prowadzą siostry Ilona i Milena Krawczyńskie, Rafał Maserak, Olek Sikora oraz Radia ZET, Kamil Baleja. Jako że Zenek Martyniuk i Marcin Miller wystąpili na każdej dotychczasowej edycji eventu, okrzyknięto ich "ojcami chrzestnymi" Roztańczonego Narodowego.

Zenek pojawił się na scenie już w pierwszej godzinie koncertu. Zaśpiewał swój kultowy utwór "Przez twe oczy zielone" w zupełnie nowej aranżacji - szybszej, bardziej energicznej i nowoczesnej. Publika była zachwycona.

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Incydent z Zenkiem i Danutą Martyniukami przed Roztańczonym Narodowym. Interweniowała ochrona

Zanim jednak rozpoczął się koncert, doszło na lekkiej dramy. W Warszawie pojawiła się bowiem żona wokalisty, Danuta Martyniuk, która ostatnio prężnie rozwija swoją karierę telewizyjną. Bierze udział w drugiej edycji formatu "Eksperyment: Odsiadka", a wkrótce zawalczy o tytuł "Królowej przetrwania".

Jako osobowość medialna Danuta Martyniuk zawitała dziś w programie Mateusza Hładkiego "Mówię Wam". Potem ruszyła na Stadion Narodowy, gdzie Zenek brał udział w próbach do Roztańczonego PGE Narodowego. Sęk w tym, że... ochrona jej nie wpuściła.

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Jak donosi Pudelek, Danuta Martyniuk została zatrzymana przez ochronę, gdy próbowała dostać się za kulisy. Wtem pojawił się jednak Zenek, który wyszedł akurat "na buszka". Ocalił żonę przez nadgorliwymi ochroniarzami i wszystko skończyło się szczęśliwie.