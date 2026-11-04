Niepokojące zaginięcie 32-letniego Mariusza. Od tygodni nie daje znaku życia

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-11-04 8:29

Niepokojące wieści z Wielkopolski. Policjanci z Kórnika poszukują 32-letniego Mariusza Jankowskiego, który wyszedł z domu 24 września i od tamtej pory nie skontaktował się z najbliższymi. Mężczyzna może przebywać w Poznaniu lub w Szczytnikach. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu, gdzie się znajduje.

Plecy policjanta i taśma policyjna. Na wstawce portret zaginionego Mariusza Jankowskiego. O poszukiwaniach czytaj w SE.
Autor: KMP Poznań/ Materiały prasowe

Mariusz Jankowski zaginął 24 września. Tego dnia wyszedł z domu i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. Sprawą zajmują się policjanci z Komisariatu Policji w Kórniku, którzy proszą o pomoc wszystkie osoby mogące mieć informacje na temat miejsca pobytu 32-latka.

Zaginiony może przebywać na terenie Poznania lub wsi Szczytniki.

Zaginął Mariusz Jankowski. Rysopis

Mężczyzna ma około 183 cm wzrostu i tęgą budowę ciała. Ma krótko ścięte brązowe włosy oraz jasne oczy. W dniu zaginięcia miał przy sobie dokumenty.

Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Każda informacja, która może pomóc w odnalezieniu Mariusza Jankowskiego, jest cenna. Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać zaginiony, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Kórniku pod numerem 47 77 130 30 (w godzinach od 6:00 do 22:00) lub pod całodobowym numerem telefonu 661 518 075.

Tak wyglądały poszukiwania zaginionej 11-latki
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