Niepokojące zaginięcie 32-letniego Mariusza. Od tygodni nie daje znaku życia

Mariusz Jankowski zaginął 24 września. Tego dnia wyszedł z domu i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. Sprawą zajmują się policjanci z Komisariatu Policji w Kórniku, którzy proszą o pomoc wszystkie osoby mogące mieć informacje na temat miejsca pobytu 32-latka.

Zaginiony może przebywać na terenie Poznania lub wsi Szczytniki.

Zaginął Mariusz Jankowski. Rysopis

Mężczyzna ma około 183 cm wzrostu i tęgą budowę ciała. Ma krótko ścięte brązowe włosy oraz jasne oczy. W dniu zaginięcia miał przy sobie dokumenty.

Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Każda informacja, która może pomóc w odnalezieniu Mariusza Jankowskiego, jest cenna. Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać zaginiony, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Kórniku pod numerem 47 77 130 30 (w godzinach od 6:00 do 22:00) lub pod całodobowym numerem telefonu 661 518 075.