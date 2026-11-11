Powiększyła piersi i sprzedaje swoje zdjęcia. To gwiazda tenisa! Poznajesz?

Bartosz Olszewski
2026-11-11 5:53

W świecie sportu znów zrobiło się o niej głośno - francuska tenisistka Oceane Dodin rok temu wróciła do gry po operacji powiększenia piersi, a teraz skrupulatnie odbudowuje swoją pozycję w rankingu WTA. Wszystko to w połączeniu z aktywną działalnością na znanym portalu dla dorosłych, gdzie sprzedaje swoje ekskluzywne zdjęcia i nie tylko!

Droga 30-letniej zawodniczki z Lille robi wrażenie. W 2016 roku Oceane Dodin sięgnęła po tytuł turnieju WTA w Quebecu, a w kolejnym roku wspięła się na najwyższe w karierze, 46. miejsce w światowym rankingu. Później nie było już tak dobrze, choć błysnęła również m.in. podczas Australian Open 2024, dochodząc do czwartej rundy. Jednak problemy zdrowotne i wahania formy zepchnęły ją w odległe rejony rankingu. Francuzka nie złożyła broni, a w ostatnich tygodniach jej powrót nabrał wielkiego rozpędu - na przełomie października i listopada dotarła do finału turnieju ITF W75 w Poitiers, dzięki czemu puka już do bram czołowej "250" rankingu WTA! A wszystko to w cieniu kontrowersyjnej działalności internetowej.

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Oceane Dodin powiększyła piersi, sprzedaje swoje zdjęcia i znów zachwyca

Dodin zszokowała świat tenisa, gdy podczas przymusowej przerwy od gry postanowiła spełnić marzenie i przeszła operację powiększenia piersi, a następnie wróciła na korty z nową energią. Częściej zdarzały się odwrotne historie, jak w przypadku Simony Halep, która dopiero po zmniejszeniu biustu weszła na najwyższy poziom. Francuzka zapewnia jednak z uśmiechem, że nowe "atuty" nie przeszkadzają jej w grze.

"Wolałam to zrobić teraz niż w wieku czterdziestu lat, kiedy kariera już się skończy. Jestem bardzo zadowolona, że to zrobiłam" - tłumaczyła w rozmowie z RMC Sport. Kontrowersje narosły jednak, gdy zaraz po operacji otworzyła profil na popularnej platformie dla dorosłych, gdzie fani mogą uzyskać dostęp do jej ekskluzywnych, prywatnych treści za opłatą! Ta jedna decyzja sprawiła, że według szacunków ma teraz zarobki przewyższające dotychczasowe nagrody zdobyte na kortach tenisowych.

Więcej zdjęć Oceane Dodin znajdziesz w naszej galerii.

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