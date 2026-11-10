Robert Lewandowski wprost o życiu w USA. Te słowa już obiegły Amerykę

Robert Lewandowski w lipcu przeniósł się do Chicago Fire grającego w amerykańskiej lidze MLS.

Jak po tych kilku miesiącach "Lewy" patrzy na przeprowadzkę do USA?

Lewandowski opowiedział więcej o swoim życiu w Ameryce podczas konferencji na zgrupowaniu reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski zadomowił się w USA. "Pierwsze tygodnie były trudne"

Od lipca amerykańska liga MLS cieszy się szczególnym zainteresowaniem polskich kibiców ze względu na transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski przed przyjazdem na listopadowe zgrupowanie wywalczył z drużyną bezpośredni awans do fazy play-off, będąc wśród 4 najlepszych zespołów Konferencji Wschodniej. Pomimo swoich trudniejszych momentów polski napastnik jest zadowolony z tej części sezonu.

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Jestem bardzo szczęśliwy z tego, jak się żyje w Chicago i jak wyglądają tam treningi. Awansowaliśmy do play-off, czyli zrealizowaliśmy to, co było w planach. Naprawdę dobrze się tam czuję, może poza pierwszymi tygodniami, gdy odczuwałem odległość, dystans, nową rzeczywistość. Jakiś czas temu zapewne zastanawiałbym się nad odpowiedzią na takie pytanie, ale teraz zdecydowanie mogę powiedzieć, że czuję się szczęśliwy w miejscu, w którym jestem. Z każdym tygodniem jestem coraz pozytywniej zaskoczony tym, jak wygląda życie w Stanach Zjednoczonych

- przyznał zupełnie szczerze Lewandowski podczas wtorkowej konferencji prasowej reprezentacji Polski.

- Teraz przed nami najważniejsza część sezonu. Przychodząc do Fire, zdawałem sobie sprawę, że droga będzie wyboista, ale najważniejsze było osiągnąć play-offy, a później zacząć grać na tym najwyższym poziomie i dać to, co ma się najlepszego. Mam nadzieję, że najbliższe tygodnie będą dla nas bardzo udane - dodał.

"Poprzednio za bardzo myślałem o jet lagu"

Wcześniej jednak czekają go mecze kadry z Rumunią (14 listopada) i Szwecją (17 listopada). W trakcie poprzedniego zgrupowania sporo mówiło się o Lewandowskim i tzw. jet lagu, ale pytany o to 38-latek żartobliwie udał teraz, że... zasypia, chrapie i nagle się budzi, uspokajając.

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Jestem właśnie w drodze do szkoły z dziećmi, jeśli chodzi o mój czas w USA. A mówiąc szczerze - to zgrupowanie jest inne. Przyleciałem dzień wcześniej, a pierwszy mecz rozegramy dzień później. Wtedy przybyłem po trzech miesiącach pobytu w Stanach Zjednoczonych. Pamiętam, że wówczas czwarty-piąty dzień był słabszy z mojej strony na zgrupowaniu. Teraz wydaje mi się, że będzie dużo lepiej. Jestem tutaj od niedzieli, przedwczoraj spałem dobrze, wczoraj również. Nie musiałem brać żadnych pigułek nasennych. Organizm z każdym kolejnym razem będzie się szybciej i łatwiej przyzwyczajał. Poprzednio chyba za bardzo o tym myślałem. Pierwszy raz jest zawsze najtrudniejszy. Teraz już wiem, jak sobie z tym radzić, a na pewno zminimalizować uboczne skutki

- zapewnia napastnik Chicago Fire, którego po powrocie z kadry czekają mecze play-off z piątym w fazie zasadniczej MLS Charlotte FC.