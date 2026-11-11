Prześliczna blondwłosa rugbystka odsłania ponętne ciało! Zupełnie się nie hamuje, biust na pierwszym planie

Rugbystka Jaimie Chapman słynie z urody i ponętnych kształtów

Jaimie Chapman to uznanej klasy zawodniczka występująca na co dzień w zespole Gold Coast Titans Women, a także w reprezentacji stanu New South Wales na pozycji skrzydłowej, obrońcy lub środkowej. Rugby - inaczej niż w Polsce - w Australii cieszy się znaczną popularnością, także w żeńskim wydaniu. 24-letnia rugbystka swoje pierwsze kroki w sportowej karierze stawiała w juniorskiej drużynie Kurnell Stingrays. Potem oglądać ją mogliśmy w St. George Illawarra Dragons i w Brisbane Broncos. Jaimie Chapman jednak zachwyca nie tylko postawą na boisku. Prześliczna blondwłosa sportsmenka słynie ze swojej urody i ponętnych kształtów, które często eksponuje w mediach społecznościowych. Jej gorące zdjęcia pokazujące ciało cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Warto dodać, że na Instagramie Jaimie Chapman obserwowana jest przez ponad pół miliona użytkowników! Zapewne są wśród nich nie tylko fani rugby.

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Galeria: Prześliczna rugbystka Jaimie Chapman na gorących zdjęciach

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Jaimie Chapman porównywana do Mikayli Demaiter

Popularność Jaimie Chapman to także efekt jej występu w w sportowym reality show "Rivals: Sport vs. Sport". Blondwłosa zawodniczka w programie reprezentowała "Team Rugby League", a w jej zespole znaleźli się także Joshem Addo-Carr, Ali Brigginshaw i Reece Walsh. Ze względu na niesamowitą urodę, kolor włosów i ponętne ciało Jaimie Chapman porównywana bywa do byłej hokejowej bramkarki Mikayli Demaiter. Tyle że w przeciwieństwie do Kanadyjki, rugbystka cały czas jest aktywną zawodniczką i sport w jej życiu jest najważniejszy. Pikantne zdjęcia to tylko dodatek.

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