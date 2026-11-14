Nie tylko zamach w Krakowie. Szaleńcy niosą śmierć. „Samotne wilki” atakują coraz częściej

W dzisiejszych czasach coraz bardziej istotny staje się efekt naśladownictwa. to zjawisko, w którym nagłośnienie brutalnego ataku w mediach stymuluje kolejne osoby do przeprowadzenia podobnych czynów, które według sprawcy przynoszą potęgę, rozgłos i wieczną „sławę”.

Zamach w Krakowie. 24-latek zabił 6 osób

Zamach w Krakowie wstrząsnął całą Polską. Spokojny, nieco wycofany 24-latek nigdy nie był notowany w policyjnych kartotekach. Co sprawiło, że przeprowadził pierwszy w historii Polski masowy atak terrorystyczny? Choroba psychiczna, radykalizacja poglądów, potrzeba rozgłosu, który zagłuszy jego samotność i frustrację?

Pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego (woj. świętokrzyskie) Michał Oksiński nocą w swoim mieszkaniu zastrzelił rodziców i siostrę, a następnie pojechał 190 km do Krakowa i na Rynku Głównym otworzył ogień do przypadkowych przechodniów, zabijając kolejne sześć osób i raniąc 15. Sam zmarł 9 listopada w szpitalu w wyniku postrzelenia przed dwóch bohaterskich policjantów.

Sobotnie popołudnie 7 listopada. Dochodziła godz. 15. Na Rynku Głównym turyści oglądali zabytki, robili zdjęcia, restauracje serwowały posiłki. Nie wiadomo, czy ktokolwiek zwrócił uwagę na czarne Subaru, które wolno wtoczyło się na plac od strony ul. Sławkowskiej. Auto na moment się zatrzymało, a po chwili okolicę przeszyły odgłosy strzałów. Dwie osoby padły na ziemię, ludzie w popłochu zaczęli biec przed siebie. Subaru ruszyło w okolicę Bazyliki Mariackiej, a siedzący za jego kierownicą zamachowiec raz za razem naciskał spust karabinu AR-15.

W pościg za zamachowcem ruszył policyjny radiowóz. Dwie minuty później na ul. Dietla doszło do wymiany ognia między dwoma funkcjonariuszami a ubranym w wojskowy mundur strzelcem. Choć obaj policjanci zostali ranni, udało im się postrzelić i w efekcie unieszkodliwić sprawcę.

Obaj stróże prawa i terrorysta trafili do szpitali. Michał Oksiński zmarł, nie zdradzając motywów swojego postępowania.

Sopocki Monciak. Michał L. Wjechał w tłum spacerowiczów

Sopocki Monciak, czyli ul. Bohaterów Monte Cassino, to najsłynniejszy deptak w tym nadmorskim kurorcie, przyciągający rzesze turystów, tętniący życiem o każdej porze roku. 19 lipca 2014 r. kierowca czerwonej Hondy, 32-letni wówczas Michał L., wjechał w tłum spacerowiczów, raniąc 23 osoby.

Swój szalony rajd rozpoczął ok. godz. 23. Jadąc w stronę morza, taranował pieszych. Kiedy dotarł do molo, zawrócił i ponownie rozjeżdżał osoby znajdujące się na Monciaku. Mógł poruszać się z prędkością dochodzącą do 80 km/h. Zatrzymał się dopiero wtedy, kiedy jego samochód uderzył w drzewo. Rozwścieczony tłum chciał dokonać na nim samosądu, powstrzymała go policja. Pochodzący z Redy Michał L. trafił do aresztu, lecz postępowanie przeciwko niemu zostało umorzone. Ponieważ biegli psychiatrzy uznali, że w momencie zdarzenia był niepoczytalny, mężczyzna został umieszczony na przymusowym leczeniu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. W kwietniu 2017 r, opuścił jednak placówkę. Sąd w Sopocie na podstawie kolejnej opinii biegłych zdecydował bowiem, że dalsze jego leczenie może odbywać się w warunkach wolnościowych. Zażalenie na tę decyzję złożyła prokuratura, Sąd Okręgowy w Gdańsku ją odrzucił.

Student Mieszko R. zaatakował w budynku Uniwersytetu Warszawskiego

Kiedy 7 maja 2025 r. Małgorzata D. (+53 l.) wychodziła do pracy, nikt z jej najbliższych nie mógł przypuszczać, że już nigdy do domu nie wróci. Portierka w budynku Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego została zaatakowana siekierą przez studenta prawa Mieszka R. (22 l.). Zginęła na miejscu, a ciężko ranny został 39-letni strażnik, którzy próbował powstrzymać napastnika.

Do ataku doszło ok. godz. 18.40. Małgorzata D., matka trojga dzieci, zamykała drzwi do budynku, kiedy Mieszko R. rzucił się na nią z siekierą. Uderzał w głowę, szyję, tułów i ręce. 53-latka nie miała szans na przeżycie. Na pomoc kobiecie ruszył 39-letni pracownik straży uniwersyteckiej, ale on również ucierpiał. W stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. Mieszko R. został zatrzymany zaraz po ataku. Oprócz siekiery znaleziono przy nim noże i bagnet ukryte w plecaku. Usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa i znieważenia zwłok. Trafił na wielotygodniową obserwację psychiatryczną, po której biegli lekarze orzekli, że w chwili popełnienia zbrodni był całkowicie niepoczytalny. W sierpniu tego roku sąd umorzył postępowanie przeciwko niemu i bezterminowo umieścił w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.