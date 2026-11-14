To najbardziej nietypowe uzdrowisko w Polsce. Kuracjusze zjeżdżają głęboko pod ziemię

Uzdrowisko Kopalni Soli „Wieliczka” działa 135 metrów pod ziemią

Miejscem, które całkowicie wyróżnia się na tle innych krajowych kurortów, jest Uzdrowisko Kopalni Soli „Wieliczka”. Placówka ta funkcjonuje w zabytkowych, podziemnych wyrobiskach kopalnianych. Odwiedzają ją pacjenci, którzy chcą podreperować zdrowie i wziąć udział w terapiach ukierunkowanych na dolegliwości układu oddechowego.

Kuracjusze korzystający z podziemnego uzdrowiska schodzą nawet na głębokość 135 metrów. Zabiegi prowadzone są w specjalnie przystosowanych komorach solnych, takich jak Jezioro Wessel czy Stajnia Gór Wschodnich. Panujący w nich mikroklimat sprzyja leczeniu i rehabilitacji schorzeń układu oddechowego - wszystko za sprawą specyficznych właściwości powietrza, które charakteryzuje się niewielką zawartością zanieczyszczeń i alergenów.

Na co pomaga pobyt w Wieliczce? Profil leczniczy uzdrowiska

Podziemne uzdrowisko specjalizuje się przede wszystkim w leczeniu schorzeń układu oddechowego. Z dobroczynnych właściwości panującego tam mikroklimatu mogą korzystać m.in. osoby cierpiące na astmę oskrzelową, przewlekłe zapalenie oskrzeli, nawracające dolegliwości zatok oraz choroby alergiczne.

Wyjątkowość tego miejsca wynika również ze specyficznych warunków panujących pod ziemią. Temperatura powietrza utrzymuje się na poziomie od 13 do 14,5 stopnia Celsjusza, a wilgotność wynosi od 60 do 75 proc. Dodatkowo w powietrzu obecny jest chlorek sodu, którego stężenie waha się od 3 do 8 mg na metr sześcienny. Takie warunki tworzą charakterystyczny mikroklimat wykorzystywany w terapii schorzeń dróg oddechowych.

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Uzdrowisko w Wieliczce

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Rehabilitacja w podziemiach

Istotnym elementem procesu rehabilitacji jest aktywność fizyczna. Pacjenci regularnie wykonują specjalistyczne ćwiczenia oddechowe, a plan turnusów urozmaicają zajęcia z gimnastyki, tańca oraz aerobiku.

Wygospodarowano nawet specjalną strefę do treningów. Pod ziemią działa w pełni wyposażona siłownia dla kuracjuszy, w której do dyspozycji ćwiczących są bieżnia, rowerki stacjonarne, orbitreki oraz inne przyrządy treningowe.

Wielickie uzdrowisko zupełnie nie przypomina więc tradycyjnych miejscowości sanatoryjnych. W pobliżu podziemnych komór próżno szukać klasycznego parku zdrojowego, sanatoryjnej zabudowy czy popularnego deptaka, po którym spacerują kuracjusze, ale ma to swój klimat.