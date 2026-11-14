Pogrzeb ofiary zamachowca. 47-letnia Ewelina spocznie na Podkarpaciu

Pogrzeb Eweliny Serafin

W sobotę, 14 listopada o godzinie 14 rozpoczął się pogrzeb 47-letniej Pani Eweliny. Kobieta zginęła równo tydzień wcześniej od kul zamachowca, który na krakowskim Rynku Głównym rozpętał prawdziwe piekło strzelając do przypadkowych osób z samochodu, którym przemieszczał się po krakowskiej Starówce.

Uroczystości pogrzebowe Pani Eweliny odbywają się w kościele farnym w Sędziszowie Małopolskim na Podkarpaciu. Po uroczystościach urna z prochami 47-latki spocznie na cmentarzu komunalnym. W tym samym czasie w innym miejscu na mapie Polski - w Kraśniku ostatnią drogę przejdzie inna ofiara zamachowca, Robert K.

47-letnia Ewelina pochodziła z Sędziszowa Małopolskiego. Była zaangażowana w działalność Szlachetnej Paczki w rejonie ropczycko-sędziszowskim. Bliscy i współpracujący z nią wolontariusze zapamiętali ją jako osobę niezwykle empatyczną, pomocną i zawsze gotową do wsparcia potrzebujących.

Sześć osób zginęło na rynku w Krakowie. Kim były ofiary zamachu? Wśród nich matka czworga dzieci

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Zamach na Rynku w Krakowie

Wydarzenia na Rynku Głównym w Krakowie wstrząsnęły Polską. W sobotę, 7 listopada o godzinie 15 24-letni Michał Oksiński wjechał do zabytkowej części Krakowa swoim samochodem, z którego rozpoczął strzelanie do przypadkowych osób.

Wskutek zamachu zginęło łącznie 6 osób, a kilkanaście - w tym obecni na Rynku dorożkarze - zostało rannych.

Wcześniej Oksiński prawdopodobnie zamordował w rodzinnym domu w Ostrowcu Świętokrzyskim swoich rodziców i siostrę.

Po przejechaniu przez znaczną część Starówki zamachowiec poniósł śmierć w bezpośrednim starciu z dwoma bohaterskimi policjantami.

Był to pierwszy akt terrorystyczny w Polsce w nowożytnej historii Polski.

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