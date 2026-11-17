Gdzie mieszkają obcokrajowcy w Polsce? Te miasta są na szczycie listy

Decyzja o przeprowadzce zazwyczaj wiąże się z analizą lokalnego rynku pracy, sytuacji mieszkaniowej, kondycji gospodarczej regionu oraz dostępu do edukacji. Z tego powodu czołowe lokaty w zestawieniu zajmują największe krajowe metropolie. Skupiają one bowiem liczne przedsiębiorstwa, szkoły wyższe oraz instytucje przyciągające nowych mieszkańców.

Jak podaje Business Insider Polska w swoim rankingu, bezapelacyjnym numerem jeden pozostaje stolica. Między 2021 a 2025 rokiem w Warszawie zameldowało się 9372 osób bezpośrednio z zagranicy. Na drugiej pozycji uplasował się Kraków z liczbą 5536 takich meldunków. Podium zamyka natomiast Gdańsk, który w analizowanym okresie przyjął 2144 osoby.

Warszawa, Kraków i Gdańsk liderami rankingu miast wybieranych przez cudzoziemców

Obecność Warszawy, Krakowa oraz Gdańska w ścisłej czołówce wydaje się zupełnie naturalna i nie budzi zdziwienia. Znacznie ciekawiej prezentują się jednak kolejne pozycje zestawienia, ponieważ trafiły tam ośrodki rzadko kojarzone z dużą popularnością wśród zagranicznych odwiedzających. Pełna lista trzydziestu najchętniej wybieranych miast przez osoby z zagranicy kryje pod tym względem sporo niespodzianek.

TOP 30 miast, które przyciągają osoby z zagranicy

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Dlaczego cudzoziemcy przeprowadzają się do Polski? Głównym magnesem jest praca

Nasz kraj systematycznie zyskuje na popularności jako docelowe miejsce do życia oraz rozwoju zawodowego. Kluczową rolę odgrywa tutaj dynamiczny wzrost gospodarczy i chłonny rynek pracy wykazujący braki kadrowe między innymi w sektorach usług, produkcji, logistyki oraz IT.

Przyjezdni doceniają także szeroką ofertę edukacyjną, jaką zapewniają największe ośrodki akademickie, w tym Poznań, Wrocław, Kraków czy Warszawa. Na korzyść Polski przemawiają ponadto coraz bardziej międzynarodowe środowisko w firmach, dostępność usług publicznych oraz stale rozbudowywana infrastruktura.