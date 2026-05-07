Wielki finał "Tańca z Gwiazdami". Kto wygra show Polsatu?

Po dziesięciu tygodniach potu, łez, kontuzji i gigantycznego stresu zostały już tylko cztery pary. O Kryształową Kulę zawalczą Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Ale tym razem nie wystarczy uśmiech do kamery, romantyczne spojrzenia i efektowne podnoszenia. Jurorzy postanowili bezlitośnie sprawdzić, kto naprawdę potrafi tańczyć.

Koniec z trikami i mydleniem oczu! W finale "Tańca z Gwiazdami" wyjdzie, kto naprawdę umie tańczyć

Pierwsza część finału będzie prawdziwym polem minowym. Finaliści zatańczą walca angielskiego lub wiedeńskiego, ale w wyjątkowo trudnej wersji. Produkcja wprowadziła nową zasadę, która może kompletnie wywrócić wyniki do góry nogami.

Przez kilkadziesiąt sekund pary będą musiały zatańczyć czysty turniejowy układ - bez akrobacji, bez trików i bez grania na emocjach. Liczyć będzie się wyłącznie technika, praca nóg, sylwetka i perfekcyjne prowadzenie. Krótko mówiąc: albo ktoś umie tańczyć, albo wszystko wyjdzie na jaw na oczach milionów widzów.

Przewodnicząca jury Iwona Pavlović nie ukrywa, że poziom tej edycji jest tak wysoki, iż uczestnicy zasłużyli na prawdziwy egzamin. A to oznacza jedno - najmniejszy błąd może kosztować utratę Kryształowej Kuli.

Później zrobi się jeszcze bardziej widowiskowo. Druga część finału to uwielbiany przez widzów freestyle, czyli moment, w którym uczestnicy mogą zrobić absolutnie wszystko. Będą efekty specjalne, spektakularne choreografie i walka o każdy głos publiczności.

Produkcja szykuje także wielkie muzyczne show. Na scenie pojawi się Kayah, która wykona legendarny hit Krzysztofa Krawczyka "Ostatni raz zatańczysz ze mną". Widzowie zobaczą też występ Julii Wieniawy. To będzie prawdziwe telewizyjne widowisko.

