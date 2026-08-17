Joanna Rawik spocznie w Alei Zasłużonych? Znamy datę planowanego pogrzebu cenionej artystki

W ostatnim czasie polska kultura poniosła wiele strat. Na zawsze odeszli wybitni artyści, którzy pozostawili po sobie jednak bezcenny dorobek zawodowy. 15 sierpnia 2026 roku zmarł nie tylko ceniony aktor Jan Frycz, ale również znana szczególnie w latach 60. piosenkarka Joanna Rawik. Jak dowiedział się "Super Express", planowana jest ceremonia państwowa.

Joanna Rawik zmarła w wieku 92 lat

Urodzona w rumuńskich (a dziś ukraińskich) Czerniowcach artystka do Polski - kraju ojca - przyjechała dopiero jako trzynastolatka. W całkiem nowym dla siebie miejscu rozpoczęła naukę języka, a wkrótce zaistniała na estradzie. Władająca kilkoma językami Joanna Rawik zyskała ogólnopolską rozpoznawalność w latach 60., zachwycając na największych festiwalach muzycznych. Stała się też ekspertką od muzyki francuskiej, której historię wykładała nawet na uczelni. Mimo sędziwego wieku pozostawała aktywna zawodowo, prowadząc m.in. audycje radiowe. 92-latka zmarła w minioną sobotę.

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Artystka będzie pożegnana z honorami? Znamy plany pogrzebu

W korespondencji z "Super Expressem", Związek Artystów Scen Polskich potwierdził, że będzie się starać o organizację państwowego pogrzebu Jana Frycza. 72-letni aaktor zmarł również 15 sierpnia po chorobie, pomimo której nie zrezygnował z pracy zawodowej.

Takie same plany powstały w związku ze śmiercią piosenkarki. Jeśli zgodę wyrazi ostatecznie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Joanna Rawik zostanie pochowana podczas państwowej uroczystości w poniedziałek, 7 września 2026 roku. Artystka ma spocząć w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach.

"Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to najprawdopodobniej pogrzeb Joanny Rawik odbędzie się 7 września. Czekamy na decyzję od Ministerstwa. Staramy się o pogrzeb państwowy" - mówi nam Krzysztof Szuster, były prezes ZASP.

Sonda Czy podczas pogrzebów wybitnych artystów powinny pojawiać się oficjalne wystąpienia przedstawicieli władz? Tak, to wyraz szacunku dla dorobku Tak, ale tylko w wyjątkowych przypadkach Nie, takie uroczystości powinny być wyłącznie prywatne To zależy od woli rodziny i charakteru pogrzebu