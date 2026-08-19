Kolejne zaćmienie Słońca jest blisko. Gdzie zobaczymy je najlepiej?

Kiedy zobaczymy kolejne zaćmienie Słońca? Data to 2027 rok

Kolejne zaćmienie Słońca odbędzie się 2 sierpnia 2027 roku. W niektórych rejonach Słońce zniknie za księżycową tarczą na ponad 6 minut. Zjawisko w pełnej krasie będzie można podziwiać w wybranych krajach Europy, Afryki Północnej oraz na Bliskim Wschodzie. Na liście miejsc idealnych do obserwacji znajdą się między innymi Hiszpania, Egipt, Maroko, Algieria i Libia.

Tak wyglądało zaćmienie Słońca nad Bałtykiem [ZDJĘCIA]

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Czy zaćmienie Słońca będzie widoczne w Polsce?

Pełne zaćmienie Słońca w 2027 roku niestety ominie terytorium Polski. Będziemy znajdować się poza głównym pasem zjawiska, co oznacza, że zobaczymy je jedynie w formie częściowej. Zjawisko nadal będzie jednak imponujące, a na niebie dostrzeżemy charakterystycznie przysłoniętą gwiazdę.

Gdzie najlepiej oglądać zaćmienie Słońca? Egipt to idealny kierunek

Prawdziwym rajem dla miłośników astronomii będzie z pewnością Egipt, gdzie faza całkowitego zaćmienia potrwa wyjątkowo długo, bo ponad sześć minut. Biorąc pod uwagę fakt, że to niezwykle popularny kierunek wakacyjny wśród Polaków, wielu z nich będzie mogło połączyć wypoczynek z podziwianiem tego spektakularnego kosmicznego spektaklu.

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Jak bezpiecznie obserwować zaćmienie Słońca? Konieczne będą okulary

Do zaćmienia pozostało jeszcze trochę czasu, ale już teraz warto przypomnieć o kluczowych zasadach bezpieczeństwa. Pod żadnym pozorem nie należy patrzeć na Słońce gołym okiem, nawet gdy zjawisko ma charakter częściowy. Aby bezpiecznie cieszyć się widokiem, należy wyposażyć się w profesjonalne filtry słoneczne lub specjalistyczne okulary, ponieważ te tradycyjne, przeciwsłoneczne, nie dają żadnej ochrony.