Tu ofert pracy jest od groma. To państwowy "pośredniak"

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-18 21:54

Szukasz pracy? Warto wiedzieć, że w Polsce działa miejsce, w którym niemal każdego dnia pojawiają się propozycje zatrudnienia z różnych branż i dla osób o rozmaitych kwalifikacjach. Co ważne, korzystanie z niego nic nie kosztuje, a znalezienie interesującej oferty może być prostsze, niż się wydaje. Mówi się, że to państwowy "pośredniak".

Osoby z dokumentami czekające w kolejce na rozmowę o pracę. O portalu ePraca i ofertach zatrudnienia przeczytasz na SE.
Autor: fizkes/ Getty Images

"Państwowy pśredniak" - ePraca

ePraca jest bazą ofert pracy prowadzoną i udostępnianą przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Trafiają do niej ogłoszenia zgłaszane do urzędów pracy, dzięki czemu w jednym miejscu można sprawdzać propozycje zatrudnienia z różnych części kraju. To rozwiązanie, które można potraktować jako internetową wersję urzędu pracy. Nie trzeba jednak udawać się do placówki i przeglądać papierowych ogłoszeń. Wystarczy wejść na portal i skorzystać z wyszukiwarki.

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Oferty z całej Polski w jednym miejscu

Dużą zaletą ePracy jest szeroki wybór lokalizacji. Użytkownik może szukać zatrudnienia w konkretnej miejscowości, powiecie, a nawet w całym kraju. W bazie pojawiają się propozycje z wielu branż i na różne stanowiska. Co ważne, oprócz zwykłych ofert pracy można znaleźć również informacje o stażach i praktykach zawodowych. Portal obejmuje także część ofert sektora publicznego.

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Kogo szukają do pracy? Triumfuje branża budowlana

Przeglądając oferty pracy na portalu widać, że stosunkowo często pojawiają się ogłoszenia z branży budowlanej. Obecnie poszukiwani są np. glazurnicy, monterzy i budowlańcy. W ostatnim czasie pojawiło się również sporo ofert na stanowisko adiunkta (to samodzielne lub pomocnicze stanowisko dla nauczycieli akademickich i badaczy w polskich szkołach wyższych oraz instytutach badawczych). Oczywście w bazie nie brakuje też powszechnych zawodów, jak np. kasjer. W woj. świętokrzyskim poszukiwany jest sprzedawca do sklepów sieci Dino. Wynagrodzenie brutto oscyluje w kwocie od 5 170 zł miesięcznie. 

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