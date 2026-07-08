Wielkie pożary w Hiszpanii! Ogień wygania turystów z hoteli

Ogień zbliżył się do hotelu Fuerte Grazalema w hiszpańskiej Andaluzji

Południe Europy znów mierzy się z falą potężnych upałów i pożarów. Najgorzej jest w Hiszpanii, gdzie płomienie zaatakowały oblegane przez turystów rejony w Andaluzji. Ogień podszedł blisko domów i hoteli, wymuszając ewakuację. Zarzewie ognia zlokalizowano w górach Sierra de Grazalema na terenie prowincji Kadyks, a dokładnie w rejonie El Alamillo. Krążące w sieci filmy pokazują potężne chmury dymu za basenem popularnego hotelu Fuerte Grazalema. Władze zarządziły ewakuację tego budynku i sąsiadujących z nim posesji. Do walki z żywiołem wysłano samoloty gaśnicze, śmigłowce, zastępy straży pożarnej, zespoły medyczne i ciężki sprzęt. Porywisty wiatr bardzo utrudnia prowadzenie akcji ratunkowej. Podjęto decyzję o całkowitym zamknięciu dwóch dróg w zagrożonej strefie. Regionalny minister Andaluzji Antonio Sanz podkreśla, że ewakuację zarządzono prewencyjnie, ale jednocześnie przyznał, iż dynamiczna pogoda i silny wiatr mocno komplikują opanowanie sytuacji i czynią ją nieprzewidywalną.

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Ewakuacja we Francji i apel do kibiców Tour de France

Katastrofa dotyka także inne europejskie państwa. Francuscy strażacy od wielu dni próbują opanować żywioł w kilku departamentach. Największy pożar pochłonął już przeszło 4,6 tysiąca hektarów. Z terenów u podnóża Pirenejów ewakuowano ponad 10 tysięcy ludzi. Mieszkańcy opowiadają o błyskawicznym przemieszczaniu się ognia. W rozmowie z lokalnymi mediami relacjonowali: „Płomienie znalazły się zaledwie 300 metrów od domów. Byliśmy zszokowani tym, jak szybko się rozprzestrzeniały”. Organizatorzy wyścigu Tour de France zaapelowali do fanów o omijanie mety jednego z etapów, aby zagwarantować swobodny przejazd służbom ratunkowym. Według francuskich służb tegoroczny sezon pożarowy zaczął się nawet trzy tygodnie wcześniej niż zwykle.

Current visuals of the dangerous wildfire burning out of control in Sant Antoni de Calonge, Girona, Spain.Lockdowns are currently in place across multiple towns. pic.twitter.com/0WUV6LAdfW— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 3, 2026

Pożary także w Grecji, Portugalii i Chorwacji

Poważna sytuacja panuje także w Grecji. W rejonie Salonik ogień uszkodził obiekty przemysłowe i domy, wymuszając ewakuację kilku osiedli. Strażacy walczyli z żywiołem całą noc. Kolejny pożar wybuchł niedaleko Aten. Z podobnymi problemami mierzą się też Albania, Chorwacja i Portugalia. W Portugalii spłonęło około 13 tysięcy hektarów zarośli i lasów. Pożarom, w zdecydowanej większości wynikającym z ludzkiej nieostrożności, sprzyjają gigantyczne temperatury. W części Hiszpanii termometry wskazały 43 stopnie Celsjusza, a nadchodzące dni przyniosą ponad czterdziestostopniowe upały. Władze wydały najwyższy stopień alertów, ostrzegając przed przed niebezpiecznym gorącem.

Wildfires across southern Europe have forced thousands to flee, with major fires in France, Spain, Portugal and Greece.Over 20,000 hectares (50,000 acres) of land have been scorched across southern Europe as a relentless July heatwave coupled with strong winds has triggered… pic.twitter.com/MFHl7xBjMe— John Luke (@yesknow) July 7, 2026

🔥 GRAZALEMA | Imágenes del incendio en la Sierra de Grazalema grabadas desde la piscina municipal del pueblo.La situación es muy complicada y se han desalojado a más de 100 personas.☑️ Vídeo de Iván López ✅ ​ Jerez Televisión, la TELEVISIÓN ONLINE LÍDER EN JEREZ con una… pic.twitter.com/TaXdm045Cf— Jerez Televisión (@JerezTelevision) July 6, 2026

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